La licorne israélienne Cyera, positionnée sur le secteur porteur de la gestion de la posture de sécurité des données (Data Security Posture Management ou DSPM), continue d’attirer les investisseurs. Selon Bloomberg, la société finaliserait un nouveau tour de table de 500 millions de dollars qui doublerait sa valorisation à 6 milliards de dollars. Elle avait déjà levé 300 millions de dollars en série D en novembre dernier. Ce nouveau financement serait conduit par Lightspeed, Greenoaks et Georgian, avec la participation des investisseurs existants Accel, Sequoia et Sapphire et porterait le total des fonds levés à plus de 1,2 milliards de dollars.

Société israélienne créée en 2021, Cyera propose une plateforme basée sur l’IA visant à automatiser la découverte et la classification des données. Elle aide les entreprises à surveiller l’utilisation des données et à protéger les informations sensibles où qu’elles se trouvent, dans le cloud, le SaaS, les bases de données, les écosystèmes d’IA et les environnements sur site. L’acquisition l’an dernier de Trail Security pour 162 millions de dollars, lui a permis d’élargir son offre à la protection contre la perte de données, à travers le lancement de sa nouvelle solution Omni DLP.

La société ne divulgue pas son chiffre d’affaires mais affirme qu’il a été multiplié par 26 au cours des deux dernières années. Elle revendique parmi ses clients 10% des entreprises du Fortune 500.