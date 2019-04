Le grossiste à valeur ajoutée NeoVAD annonce la signature d’un contrat de distribution avec la startup israëlienne Cato Networks, fournisseur d’une solution d’interconnexion SD-Wan innovante. Créé en 2015 par Shlomo Kramer, le co-fondateur de Checkpoint et de Imperva, Cato Networks a d’ores et déjà séduit les investisseurs avec 125 millions de dollars de fonds levés à ce jour. Après quatre ans d’existence, la société compte déjà 200 collaborateurs et revendique trois cents références clients dans le monde et 2.500 sites connectés à son réseau.

Cato Networks propose un ensemble de services Cloud accessibles via Internet permettant d’optimiser la performance réseau entre les différents sites de l’entreprise, de bénéficier de multiples fonctions sécurité (firewall nouvelle génération, détection d’intrusions, antimalware…), d’améliorer la disponibilité et de gérer le tout simplement à partir d’une console unique.

« L’approche de Cato Networks est très différente de celle des fournisseurs traditionnels tels Cisco, Riverbed, Silver Peak, Citrix, Fortinet, etc. fondée sur l’installation d’appliances (UTMS, firewalls, boitiers d’optimisation WAN) sur les sites distants de leurs clients, explique Jérôme Boulon, directeur général associé de NeoVAD. Une approche source de complexité (en achats, dimensionnement, mises à jour, maintenance…) » Pour interconnecter les sites de ses clients, Cato Networks s’appuie sur un réseau global supposé remplacer avantageusement leurs coûteuses liaisons MPLS peu adaptées au Cloud et aux applications SaaS.

Avant même la signature de ce contrat de distribution, la demande des clients français vis-à-vis de l’offre de Cato Networks était déjà très forte, selon Jérôme Boulon. Il recense une vingtaine de projets déjà identifiés en France et s’attend à signer ses deux premiers dossiers avant l’été. Et plusieurs opérateurs de services managés tels Adenis, Openminded ou Clariteam sont d’ores et déjà intéressés. NeoVAD organise ce jeudi 25 avril dans ses locaux de Boulogne son premier atelier technique dédié à l’offre de Cato Networks en présence d’une quinzaine de participants.

L’offre de Cato Netwoks vient en complément des offres de AVI Networks (répartition de charges défini par logiciel), Ivanti et GuardiCore (sécurisation des flux internes des datacenters) au sein du catalogue Cloud et Datacenter de NeoVAD. Le grossiste à valeur ajoutée vient d’achever son troisième exercice sur un chiffre d’affaires de 4 M€, en croissance de 220%, avec un effectif de 10 personnes.