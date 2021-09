SASETY, leader français des services managés SASE devient la première société à obtenir le statut de « Managed Service Provider » de Cato Networks, pour déployer et opérer les services de sa plateforme SASE sur le marché français.

La plateforme SASE de Cato Networks fournit une architecture de réseau et de sécurité de nouvelle génération qui élimine la complexité, réduit la surface d’attaque et rationalise les coûts des infrastructures traditionnelles. Les organisations peuvent ainsi connecter de façon optimale et sécurisée n’importe quel utilisateur à n’importe quelle application, partout dans le monde.

SASETY accompagne ses clients dans la transformation de leurs infrastructures WAN et Sécurité vers des services flexibles reposant sur la plateforme SASE de Cato Networks.

« La maturité de l’offre Cato Networks démontre la pertinence du modèle SASE tel que défini par le Gartner. Et surtout, elle permet de résoudre concrètement et dès à présent les problèmes de performance et de sécurité de nos clients, aussi bien pour leurs sites que pour leurs utilisateurs distants » déclare Jérôme BEAUFILS, dirigeant de la société SASETY.

Les services managés délivrés par SASETY permettent de réaliser cette transformation par étape en fonction des enjeux opérationnels, financiers et légaux des organisations. En intégrant les accès télécoms à la plateforme SASE, SASETY déploie et opère, en 24×7, l’ensemble des services de transport et de sécurité. Les équipes informatiques peuvent ainsi se concentrer sur les enjeux de transformation digitale de leurs organisations.

« SASETY est très heureux de devenir le premier partenaire MSP certifié de Cato Networks en France. Ce statut garantit à nos clients l’excellence opérationnelle de nos prestations dans leur transformation vers cette formidable implémentation du modèle SASE. » indique Jérôme BEAUFILS .

« La certification de SASETY en tant que MSP constitue une étape importante pour le développement de nos activités en France. Avec SASETY et Cato, les entreprises françaises et celles implantées en France seront mieux placées pour offrir un accès sécurisé et optimisé à leurs utilisateurs et partenaires, qu’ils soient situés en France ou dans le monde entier.» déclare Christophe Lopez-Castel, South EMEA Channel Manager pour Cato Networks.