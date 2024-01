Saaswedo, société française spécialisée dans la gestion de la performance durable de la Digital Workplace des entreprises, accompagne les PME et les ETI dans leurs projets de pilotage de flottes mobiles en proposant une offre d’infogérance architecturée autour de trois packages répondant à leurs différents besoins.

Partenaire des grandes organisations depuis de nombreuses années, Saaswedo a développé des outils reconnus sur le marché pour piloter la digital workplace de ses clients et notamment les aspects liés aux télécoms. C’est dans ce contexte que l’éditeur souhaite franchir une nouvelle étape et permettre à de plus petites structures d’externaliser et d’industrialiser leur gestion de flotte au travers de nouvelles offres. En effet, ne bénéficiant que rarement en interne d’un gestionnaire de flotte, les petites entreprises sont souvent démunies pour gérer efficacement ce poste chronophage, complexe et en évolution permanente (prix, offre, etc.).

Une offre qui repose sur trois packages complémentaires en fonction de la taille du projet et des demandes des entreprises

Pack Essential

Ce premier niveau de service permet de prendre en compte la gestion courante du parc (commande de lignes, modifications abonnements, ajout d’options, gestion des lignes opérateurs, etc.). Chaque trimestre, le client reçoit un rapport complet qui lui permet d’accéder à des indicateurs sur la composition, l’utilisation et le coût d’utilisation de sa flotte mobile.

Pack Pro

Pour ce pack, en plus des éléments de l’offre Essential, Saaswedo met à disposition des utilisateurs un portail de gestion qui donne une vision d’ensemble du parc et permet de mesurer l’empreinte carbone des équipements utilisés.

Pack Premier

Ce niveau de service intègre les deux premiers volets présentés et une analyse financière pour aider les organisations à optimiser leurs coûts grâce à la rationalisation des équipements et des usages.

Virginie Thibault, en charge des prestations d’infogérance chez Saaswedo « L’équipement des collaborateurs se généralise et multiplie le nombre de terminaux et de lignes. Les mouvements de personnel nécessitent une surveillance permanente du parc et des démarches fastidieuses de reprise des terminaux, résiliation de lignes, etc., mais également de déploiement des terminaux et des applications, de traitement de pannes et SAV, de perte, de vol et de gestion de fin de vie. Notre nouvelle offre d’infogérance a été créée pour répondre à ces besoins. Ainsi, à partir d’un guichet unique, nos équipes d’experts sont en mesure de prendre en charge l’ensemble des actes nécessaires à la bonne gestion des flottes mobiles. »