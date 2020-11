Connu pour sa technologie de pare-feux d’applications Web (WAF) issue du rachat de l’éditeur français DenyAll début 2017, Rohde & Schwarz Cybersecurity dévoile un programme partenaires unifié qui, en combinaison avec l’élargissement de son catalogue, devrait contribuer à affermir sa pénétration du marché français. Annoncé lors de de son dernier Virtual Partner Summit le 8 octobre, ce nouveau programme partenaires couvre tous les profils de partenaires et permet à ces derniers d’accéder à tous les produits de son catalogue, y compris ceux de ses autres unités d’affaires (BU).

En effet, Rohde & Schwarz Cybersecurity est constituée de deux BU principales. Au côté de la BU Application & Cloud security (ACS), qui recoupe peu ou prou le périmètre de l’ex-DenyAll, se trouve la BU Network & endpoint security (NES). La première, dont le centre de gravité se trouve en France, compte 80 personnes et commercialise, outre des WAF, des outils de chiffrement Cloud (Trusted Gate) et des solutions de protection des applications mobiles (technologie mise à disposition par Pradeo via un accord OEM). La seconde, dont le centre de gravité est en Allemagne, compte 350 personnes, et édite des solutions de protection Web, des solutions de chiffrement de niveau 2 et des solutions de protection des postes de travail et des mobiles.

Désormais, les partenaires français auront donc accès à toutes ces solutions, notamment à Trusted Gate, que la BU ACS commercialise depuis deux ans, à l’offre Pradeo (disponible depuis début 2020), et aux solutions de chiffrements de la BU NES, qui commencent à intéresser les hôpitaux français.

Le programme inclut des volets spécifiques pour les fournisseurs de services de sécurité infogérés (MSSP), les grossistes, les partenaires maintenance et les partenaires développement (DevSecOps), qui embarquent sa technologie en natif dans leurs applications et développements spécifiques.

Rohde & Schwarz Cybersecurity revendique 80 partenaires relayant ses solutions en France, dont une quarantaine de certifiés sur son offre WAF (qui comptent quelque 600 clients, parmi lesquels la BPCE ou le Ministère de l’Intérieur). Les principaux partenaires sont Atos, SCC, Exaprobe et SFR qui bénéficient du statut Diamond, le plus élevé. Outscale, Ecritel, ITS Integra, Claranet et Groupe Hisi figurent parmi ses principaux partenaires MSSP. Enfin, Sopra Steria est son partenaire le plus avancé en matière de DevSecOps.

À en croire, Gilles d’Arpa, vice-président des ventes de la BU Application & Cloud Security, la crise Covid n’a pas réellement affecté les ventes de l’année 2020. La BU devrait achever son exercice sur une croissance de 50% de ses revenus sur son nouveau business. En revanche, l’année 2021 s’annonce beaucoup plus maussade, beaucoup de clients prévoyant un resserrement de leurs budgets.