Après s’être placée le mois dernier sous la protection de la loi sur les faillites (Chapter 11), Riverbed|Aternity annonce avoir mené à bien sa recapitalisation. La société d’optimisation de réseaux SD-WAN et WAN a réduit sa dette de plus d’un milliard de dollars et dispose à présent de 100 millions de dollars de nouvelles liquidités. Elle précise que la recapitalisation a été réalisée dans le cadre d’un processus volontaire accéléré supervisé par un tribunal.

Un groupe ad hoc d’investisseurs institutionnels, dirigé par Apollo, est devenu l’actionnaire majoritaire de Riverbed par le biais de ses fonds gérés. « Riverbed|Aternity est un leader du secteur et, grâce à cette recapitalisation, dispose d’une position financière plus solide pour investir dans les technologies de base, améliorer continuellement l’expérience client et poursuivre une croissance rentable », déclare Chris Lahoud, associé d’Apollo.

« Nous sommes heureux d’avoir achevé notre recapitalisation dans un délai accéléré, en simplifiant considérablement notre bilan et en positionnant Riverbed|Aternity pour une nouvelle phase de croissance soutenue et de succès », ajoute Dan Smoot, président et PDG de Riverbed|Aternity (photo).

Au cours du dernier trimestre, les commandes de solutions de visibilité de la société ont augmenté de 37% d’une année à l’autre.