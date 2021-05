Cela peut sembler paradoxal à première vue mais il n’en est rien : la pénurie de processeurs qui affecte de nombreux secteurs devrait relancer la vente d’ordinateurs de bureaux. C’est ce qu’a expliqué Jitesh Ubrani, directeur de recherche chez IDC, à nos confrères de The Register. « Les composants spécifiques aux ordinateurs portables sont actuellement rares et, par conséquent, nous nous attendons à ce qu’une partie de la demande d’ordinateurs soit satisfaite par des desktops », a-t-il indiqué. Il a ajouté que la pénurie affecterait principalement les ordinateurs portables bas de gamme, certains composants étant destinés en priorité aux notebooks haut de gamme plus rentables, lesquels seraient donc moins touchés.

Les Chromebooks seraient eux-aussi moins concernés par la pénurie. « Je m’attends à ce qu’ils restent une priorité en raison des commandes importantes passées par les établissements scolaires du monde entier », a précisé Jitesh Ubrani. Selon lui, l’allègement du télétravail pourrait également doper les ventes de desktops. « Nous constatons déjà qu’à mesure que les bureaux rouvrent, certaines entreprises se tournent vers des ordinateurs de bureau pour remplacer un ordinateur portable en raison de la disponibilité des machines, mais aussi parce qu’elles peuvent partager des postes de travail entre plusieurs salariés lorsque ceux-ci ne sont pas présents au bureau en même temps. »

De son côté, le directeur général EMEA de Lenovo, Marco Grieco Wang-Andresen, a indiqué à nos confrères que les ordinateurs de bureaux n’avaient pas d’écrans ce qui « constituait un facteur de blocage en moins » mais que la pénurie de composants concernait tout le monde. Il a expliqué que les stocks des distributeurs de la marque représentaient trois semaines de ventes au lieu de six semaines habituellement et que la concurrence était « dans le même bateau ».

Malgré tout, les ventes d’ordinateurs devraient fortement croître cette année. Selon IDC, les livraisons de desktops devraient grimper de 7,1% comparé à l’année dernière pour atteindre 82,6 millions d’unités. Les ventes de notebooks devraient rester toutefois très majoritaires avec 268,3 millions d’unités, ce qui représente une croissance de 22,1%.

De son côté, Gartner a récemment fait savoir qu’il s’attendait à ce que les pénuries de semi-conducteurs soient « modérées à sévères » cette année avant de revenir à la normale à partir du milieu l’année prochaine.