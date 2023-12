La nouvelle division Cloud Foundation de Broadcom (ex-VMware) procède à des changements radicaux au sein de son portefeuille de produits. Au programme : l’arrêt immédiat des ventes de licences perpétuelles de sa suite cloud hybride et des contrats de support attenants. Pour faire passer la pilule aux clients détenteurs de licences perpétuelles, la société annonce réduire de moitié le prix de l’abonnement, sans pour autant indiquer quel en était le prix initial. Le fournisseur promet également « des niveaux de service d’assistance plus élevés, une prise en charge améliorée pour l’activation de la solution et la gestion du cycle de vie ».

« La conversion des détenteurs de licences perpétuelles VMware risque d’être un cauchemar, surtout s’il y a un passage à des licences par cœur (comme ce fut le cas avec vSphere+) », prévient Michael Warrilow, analyste chez Gartner, dont les propos sont recueillis par The Register.

vSphere Foundation reste disponible dans le portefeuille de produits et VMware précise y ajouter « une gestion intelligente des opérations », qui proviendrait de la suite Aria, d’après The Register.

Par ailleurs, la division Cloud Foundation maintient les forfaits vSphere Standard et Essentials Plus « pour les déploiements plus modestes ». Il sera possible d’y ajouter des modules à la demande : stockage, protection contre les rançongiciels, service de reprise après sinistre, Private IA, et autres.

Dans un communiqué, le directeur de la division, Krish Prasad, justifie ainsi les décisions prises : « VMware estime qu’un modèle d’abonnement apporte à nos clients l’innovation et la flexibilité dont ils ont besoin dans le cadre de leurs transformations numériques ».