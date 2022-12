Les services d’accès sécurisé en périphérie (SASE), le sans fil, le cloud, l’ingénierie des plateformes et la responsabilité sociétale sont les quatre principales tendances qui auront un impact sur l’infrastructure et les opérations des entreprises en 2023, selon les prévisions de Gartner.

Gartner estime que les dépenses mondiales en SASE atteindront les 9,2 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 39% par rapport à 2022.

« Le travail hybride et le passage au cloud computing ont accéléré l’adoption des SASE. Les équipes IT devraient privilégier les solutions à fournisseur unique et une approche intégrée », commente Gartner.

Un SASE à fournisseur unique, cela signifie que le fournisseur est capable d’apporter tous les composants essentiels du SASE : réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN), passerelle web sécurisée, courtier de sécurité d’accès au cloud (CASB), pare-feu de réseau et accès au réseau zéro confiance (ZTNA), en utilisant une architecture centrée sur le cloud. Tout cela pour combler les éventuelles lacunes de sécurisation de l’accès aux ressources de l’entreprise.

Lors de son récent symposium IT/Xpo 2022, Gartner a inclus le sans-fil parmi ses principales tendances technologiques stratégiques pour 2023. Le cabinet d’analyses estime que les équipes d’infrastructure et d’exploitation devraient prévoir d’utiliser plusieurs technologies, notamment le Wi-Fi, la 5G, le Bluetooth et les options haute fréquence. « Aucune technologie sans fil ne dominera mais les entreprises en utiliseront une variété pour prendre en charge divers environnements ». Gartner prévoit que d’ici 2025, 60% des entreprises utiliseront simultanément cinq technologies sans fil ou plus.

« Les équipes IT continueront d’intégrer des plateformes de cloud computing sectorielles afin de développer des solutions spécifiques pour leurs entreprises : logiciels en tant que service (SaaS), plateformes en tant que service (PaaS) et d’infrastructures en tant que service (IaaS) ». Gartner envisage que, d’ici 2027, plus de la moitié des entreprises utiliseront des plateformes de cloud industriel.

Enfin, les sujets environnementaux et sociaux figurent désormais parmi les principales priorités des investisseurs. 87% des chef·fe·s d’entreprise prévoient d’augmenter leurs investissements en matière de durabilité au cours des deux prochaines années. « De la durabilité des centres de données et du cloud à l’adoption de l’économie circulaire, il s’agit d’améliorer l’efficacité et la performance des actifs de l’infrastructure. »