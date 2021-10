La sortie de Windows 11 est l’occasion choisie pour sonner la charge. Le Cigref qui dénonce depuis plusieurs années les pratiques abusives des grands éditeurs, notamment sur la question de l’obsolescence logicielle, est de nouveau aux avant-postes. Et il est allié pour l’occasion à trois autres associations d’utilisateurs européennes : la belge Beltug, la hollandaise Cio Platform Nerderland et l’allemande Voice.

Les quatre associations interpellent d’abord Microsoft sur sa politique de montée en version de Windows et d’Office. Trop régulières, contestables par la valeur qu’elles apportent, ces montées de versions seraient responsables de « la mise au rebut de parcs entiers d’ordinateurs parfaitement fonctionnels ». Avec des utilisateurs professionnels contraints de suivre « car le support des versions antérieures du logiciel n’est plus assuré au bout de quelques années ».

Windows 11 fait figure d’exemple, surtout avec ses pré-requis matériels qui laissent de coté des machines relativement récentes. Les associations oublient de mentionner dans leur communiqué que le support de Windows 10 est assuré jusqu’en 2025. Elles demandent de toute façon à Microsoft « de garantir à ses clients le maintien des services de support et des correctifs de sécurité sur ses logiciels sans limitation de durée, et ce, en contrepartie d’un effort financier raisonnable pour le client ». Le Cigref plaide par ailleurs pour la dissociation des mises à jour de sécurité et des mises à jour fonctionnelles.

Deuxième angle d’attaque, les associations dénoncent une sécurité intrinsèque insuffisante et un effort correctif à la charge des clients. Elles réclament que l’industrie des produits et services numériques soit soumise à des normes de sécurité plus strictes. Les associations s’éloignent ici des préoccupations environnementales pour des considérations plus matérielles. Elles « demandent à Microsoft de prendre ses responsabilités, en termes de garantie constructeur, et de participer aux surcoûts engendrés par sa politique de correctifs de sécurité. »