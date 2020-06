Bénéficiaire depuis sa création – ce qui est rare – Quarkslab vient de réaliser sa première levée de fonds depuis sa création en 2011. L’éditeur d’une solution de protection des données (Epona) et d’un orchestrateur pour l’analyse des malwares (Irma) vient de lever 5 millions d’euros auprès d’Ace Management, filiale de Tikehau Capital, via son fonds fiduciaire numérique. Ces fonds lui permettront d’abord de consolider sa croissance tirée par l’augmentation des besoins de sécurité dans l’Internet des objets, les nouveaux systèmes de paiement, l’avènement de la fabrication intelligente ainsi que des applications mobiles. Cela lui donne également les moyens de renforcer sa position en tant que tiers de confiance. Cette opération constitue également un soutien financier important pour la R&D et permet de renforcer l’expertise de ses équipes

Fondée par son PDG actuel Fred Raynal, qui cumule 17 années d’expérience dans la sécurité IT, la deeptech se caractérise par une approche innovante alliant techniques offensives et défensives. Ses produits Epona et Irma sont aujourd’hui utilisés par de grands groupes dans les secteurs de l’IoT, de la banque, de la défense et des médias, entre autres, ainsi que par des institutions publiques en France et à l’étranger tient à préciser l’entreprise parisienne. Celle-ci dispose par ailleurs d’un laboratoire de sécurité certifié par l’Agence Nationale de la Cybersécurité (ANSSI).

« Bénéficiaire depuis le premier jour, Quarkslab est autofinancé depuis 8 ans. Le choix d’Ace est stratégique car c’est un partenaire de confiance, l’investisseur français de référence dans le domaine de la cybersécurité soutenu par le groupe international Tikehau Capital », explique dans un communiqué Fred Raynal, PDG de Quarkslab. « Ace renforce nos fondations et notre présence en France, nous donnant les moyens financiers d’accéder à de nouveaux marchés afin d’augmenter notre croissance et notre réputation d’éditeur de logiciels. Nous avons déjà commencé notre internationalisation, avec des bureaux à Singapour, au Japon et en Argentine. Ce qui nous manquait, c’étaient les ressources financières pour accélérer notre déploiement commercial international. Ce tour de table de 5 millions d’euros répond à ce besoin. »

« Quarkslab est déjà une entreprise bien implantée dans le paysage français de la cybersécurité et reconnue pour son très haut niveau d’expertise. Capitalisant sur son savoir-faire unique, cette entreprise a su développer des technologies de confiance avec une offre logicielle pertinente dont nous pensons avoir de très fortes perspectives de croissance », ajoute de son côté Quentin Besnard, en charge de cet investissement chez Ace.