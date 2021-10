Dans son baromètre 2020 sur l’investissement européen en cybersécurité, Ace Capital Partners soulignait que l’Europe ne captait que 11% des investissements en cybersécurité, contre 77% pour les Etats-Unis et 12% pour Israël. La société de capital-investissement, filiale de Tikehau Capital, entend visiblement profiter de l’opportunité. Elle vient d’annoncer la clôture finale de son fonds de cybersécurité et de confiance numérique qui totalise 175 millions d’euros d’engagements.

« Au cours de la levée de fonds, nous avons ressenti un intérêt croissant pour le secteur de la cybersécurité de la part des investisseurs, si bien que nous avons finalement dépassé notre objectif initial de 150 millions d’euros», déclare Marwan Lahoud, président exécutif, dans le communiqué du groupe. « Il s’agit du plus grand fonds de capital-risque et de capital de croissance en Europe dédié à la cybersécurité », précise-t-il.

Ace Capital Partners annonce avoir déjà déployé environ 50 millions d’euros dans 9 entreprises basées en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal. En France, les bénéficiaires sont notamment Tehtris, Quarkslab et la jeune pousse rennaise Glimps.

«Nous sommes plutôt concentrés sur des business à prédominance produits et sur des sociétés développant des technologies de rupture, avec des profils de passage à l’échelle» a déclaré Guillaume Benhamou, directeur général d’Ace Capital Partners à nos confrères du Figaro. Le fonds dit vouloir couvrir toutes les problématiques de la cybersécurité, avec des tours de table de taille moyenne, entre 10 et 50 millions d’euros mais qui pourrait atteindre entre 70 et 80 millions d’euros avec d’autres investisseurs partenaires.