Le digital se positionne désormais au centre du processus de création de valeur des entreprises. Dans ce contexte, s’appuyer sur des réseaux performants et résilients n’est plus une option, mais un prérequis stratégique pour mener à bien ses opérations. En ce sens, le sujet de la disponibilité et de la connectivité doit être étudié de près et ne pas souffrir de compromis. Mais comment faire les bons choix ? C’est précisément sur ce point que nous allons nous attarder sur les différences entre les approches FTTO et FTTH.

Fibre optique mutualisée ou fibre optique dédiée ?

Si ces deux approches proposent une offre de connexion très haut débit, de réelles différences existent, notamment en matière de qualité de service et de performance. Ainsi, le FTTH repose sur une approche mutualisée et ne répondra qu’à des besoins basiques sans qualité de service garantie. Cela peut influer sur la qualité des débits disponibles.

A contrario, opter pour une offre FTTO et donc d’une connexion par fibre optique dédiée revient à faire le choix de la performance garantie et de la sécurité. Dans les faits, les débits sont garantis, des engagements sont pris, des services d’assistance et de support réactifs sont compris. Nous pouvons alors parler dans ce cas d’excellence opérationnelle au service d’une connexion sans compromis.

Le FTTO, une assurance au service de la qualité de service

Comme nous l’avons précisé, une fibre optique dédiée (FTTO) offre toutes les garanties pour travailler dans les meilleures conditions. On notera également qu’avec la montée en puissance des nouveaux usages, le FTTO va s’imposer comme un véritable standard. À titre d’exemple, l’utilisation à grande échelle de la visioconférence nécessite des débits importants. Il n’est plus aujourd’hui admissible d’avoir des sessions hachées ou interrompues faute de connexion stable.

Nous pourrions aussi évoquer les applications et services qui ne peuvent souffrir d’indisponibilité dans des secteurs comme le transport, l’e-commerce, ou encore la finance. Là encore, impossible de ne pas avoir des connexions performantes, résilientes et sécurisées.

Fort de ces éléments, s’appuyer une connexion FTTO revient donc à choisir une infrastructure dédiée à son besoin et à privilégier une approche sur mesure qui pourra aisément évoluer en fonction de ses attentes. Il convient donc de faire un choix éclairé, de ne pas uniquement avoir une vision court terme et de positionner sa connectivité comme un investissement stratégique au service d’une croissance durable.

Par Thomas BAGOT Directeur Commercial chez Alphalink