Le Groupe Prima Solutions, première AssurTech française dédiée aux professionnels de l’assurance et de la réassurance, annonce le lancement de son nouveau logiciel de pilotage, Prima Pilot. Logiciel transverse et disponible en cloud, Prima Pilot diminue les coûts de gestion en automatisant les flux opérationnels provenant des différents outils de gestion des sociétés d’assurance.

« Aujourd’hui, la pression est constante sur l’amélioration des coûts de gestion et la volonté d’offrir une expérience client irréprochable, multi canal et donc multi plateforme au sein des sociétés d’assurance. La centralisation des flux entrants et sortants et la maîtrise en temps réel des processus internes de gestion sont plus que jamais des enjeux clés. C’est pour cette raison que nos clients nous ont demandés de créer Prima Pilot. Il va permettre aux sociétés d’assurance de diminuer drastiquement leurs coûts de gestion tout en augmentant la qualité de la prise en charge des demandes de leurs clients », indique Hugues Delannoy, président de Prima Solutions.

Connecté, grâce à une large bibliothèque d’API, aux différents produits de la suite logicielle Prima Solutions ou à tout autre système de gestion de l’assurance ou de la réassurance, Prima Pilot consolide et gère l’ensemble des activités de gestion à mener et les répartit de manière automatique et intelligente entre les gestionnaires.

Les managers ont accès à de véritables outils de pilotage à chaud de l’activité de leurs équipes, leur offrant une vision globale et une vision détaillée par gestionnaire, des actions à réaliser et en cours. Ils agissent ainsi en temps réel sur la répartition de la charge de travail des équipes, en prenant en compte les spécificités des gestionnaires, leur expertise et leur disponibilité, ainsi que la nature et la priorité des activités.

Logiciel hautement personnalisable, chaque utilisateur organise ses vues et le suivi des dossiers de manière simple et rapide. Il s’assure également du bon respect des SLA (Service Level Agreement) grâce notamment à la priorisation de ses activités et l’indication des échéances à respecter. A l’aide d’un système d’indexation précis des dossiers, les gestionnaires naviguent de manière transparente entre l’environnement de pilotage et les environnements de gestion. Il peut s’agir par exemple d’une référence de sinistre indexée dans l’activité de Prima Pilot qui permet de directement accéder au sinistre concerné dans l’outil de gestion.

La gestion des dossiers par plusieurs intervenants n’est plus un problème. La traçabilité de chaque activité par le système permet à toutes les personnes impliquées de connaître les actions qui ont été menées et celles qui restent à faire. De plus, un système d’attribution, de priorisation et de commentaire facilite les échanges entre les différents départements, quels que soient leur localisation et leur nombre. Enfin, la connexion avec les outils de GED, qu’ils soient externes ou intégrés aux logiciels Prima Solutions, donne accès à l’ensemble des documents dématérialisés entrants ou sortants constitutifs d’un dossier.