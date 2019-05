Entité juridique indépendante de Quest depuis 2017, le spécialiste de la gestion des identités et des accès One Identity vient de se doter d’un Country Manager France. Le poste a été confié à Sébastien de la Tullaye.

Il a pour mission de développer la société – qui intègre les équipes de Balabit depuis l’acquisition de la société en janvier 2018 – dans l’Hexagone, notamment de son équipe commerciale à court terme, et du réseau de partenaires distribuant les produits One Identity.

Au cours des 16 dernières années passées dans le marché de l’IT, Sébastien de La Tullaye a développé une réelle expertise dans le domaine de la gestion des identités et des accès, et les comptes à privilèges (PAM). Il connaît aussi bien le channel.

Diplômé de la Bond Universty (Queensland, Australie), Sébastien de la Tullaye a commencé en tant que responsable commercial chez Athéos (aujourd’hui Orange Cyberdéfense). Il a ensuite rejoint iPass, pendant 5 ans, au poste de responsable du développement channel. Entré en 2012 chez Quest Software, il puis a rejoint l’entité One Identity pour y exercer les fonctions de Sales Specialist IAM puis de Strategic Account Director, poste qu’il occupait jusqu’à ce jour.

« Depuis la mise en application du RGPD, les entreprises ont pris conscience de la nécessité de la mise en place de solutions de gestion des identités et des accès. Cette dynamique est très visible dans les entreprises du mid-market (PME-ETI) qui font appel à nous pour mettre en place des solutions de sécurité et assurer leur conformité. Pour les grandes entreprises et les banques, la préoccupation actuelle est plutôt à la gestion des comptes à privilèges. One Identity propose la seule offre complète qui répond à l’ensemble de ces besoins, notamment sur la problématique majeure de gouvernance des comptes à privilèges. Nous comptons aujourd’hui saisir les opportunités offertes par ces besoins des entreprises françaises en continuant à étoffer notre équipe locale », explique dans un communiqué Sébastien de la Tullaye. « En termes de solutions, nos clients font surtout appel à nous sur les parties : gouvernance des identités, gestion des comptes à privilèges et administration de l’Active Directory. Les perspectives que nous observons depuis quelques années, font de la France l’un des pays prioritaires du marché européen. L’objectif de développement que je porte, est donc un projet important pour One Identity. »