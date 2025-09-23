À l’occasion de la CloudWeek Paris 2025, le dirigeant du groupe Inherent détaille sa vision d’un écosystème technologique intégré, s’appuyant sur 1 400 collaborateurs répartis sur 43 sites français pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale.

Le groupe Inherent poursuit sa stratégie de développement en s’appuyant sur le positionnement de la proximité géographique et technologique. Rencontré lors de la CloudWeek 2025, Pierre-Jean Beylier, président du groupe, revient sur les ambitions d’une structure qui a su évoluer depuis son changement d’identité en janvier 2023.

Quatre entités pour une offre cohérente

L’architecture du groupe repose sur une logique de complémentarité. Adista, l’entité historique implantée à Nancy, concentre 300 des 1 400 collaborateurs du groupe et adresse directement quelque 10 000 clients entreprises avec un portefeuille couvrant la connectivité, les solutions Microsoft, l’infrastructure cloud et la cybersécurité.

Unyc complète ce dispositif par une approche de distribution indirecte, touchant 50 000 clients finaux via 1 200 partenaires sur l’ensemble du territoire. Cette entité, initialement perçue comme spécialisée dans la VoIP, a élargi son périmètre aux liens fibres, à la téléphonie et aux services d’hébergement standardisés.

Les deux autres piliers – Upperlink (conseil et expertise) et Devensys (cybersécurité offensive et SOC) – apportent la dimension expertise nécessaire à l’accompagnement des projets les plus complexes.

Un maillage territorial assumé

Contrairement aux acteurs qui privilégient la centralisation, Inherent revendique ses 43 implantations et ses 16 datacenters comme un avantage concurrentiel. « Le groupe, c’est près de 1 400 personnes sur 43 sites en France. Donc, un ADN de proximité très fort qui fait notre spécificité », souligne Pierre-Jean Beylier.

Cette approche répond à une logique business claire : proposer aux PME et ETI un interlocuteur unique capable de gérer l’ensemble de leurs problématiques IT. Une stratégie qui évite aux clients la multiplication des prestataires et les conflits de responsabilité en cas d’incident.

IA : trois niveaux d’intervention

Face aux enjeux de l’intelligence artificielle, le groupe a structuré son approche autour de trois axes. Les solutions Copilot de Microsoft constituent le premier niveau, accessible via le partenariat historique avec l’éditeur américain.

Le second niveau concerne le développement d’agents IA personnalisés, une prestation assurée par les consultants d’Upperlink qui permettent aux clients de « construire leur IA avec un modèle qu’ils auront choisi, qui accède à leurs données ».

Enfin, les offres GPU as a Service visent initialement les éditeurs de logiciels, avec l’ambition d’enrichir ces services pour répondre à des cas d’usage sectoriels spécifiques.

Des stratégies cloud adaptées aux profils clients

L’observation du terrain révèle des approches cloud différenciées selon la typologie des organisations. Les PME, dépourvues de ressources IT internes, s’orientent vers des solutions managées clés en main, tandis que les ETI privilégient des architectures hybrides mêlant on-premise et cloud privé.

« Un client, en général, il va regarder trois grands critères. Un, la valeur, l’innovation (…) Deuxièmement le coût (…) Et puis troisièmement la sécurité », analyse Pierre-Jean Beylier, qui insiste sur le rôle de conseil préalable à toute recommandation technologique.

Cette diversité d’approches justifie la capacité du groupe à intervenir quel que soit l’environnement choisi par le client, du datacenter local au cloud public en passant par les solutions hybrides.

Consolidation du marché en perspective

La croissance externe reste d’actualité pour Inherent, comme l’illustre l’intégration récente de Systonic, acteur cloud bordelais qui renforce la présence du groupe dans le Sud-Ouest. Cette stratégie s’inscrit dans un contexte de marché français encore fragmenté, offrant de nombreuses opportunités de rapprochement.

La dynamique concerne autant l’extension géographique que le renforcement des compétences techniques, particulièrement dans les domaines IT et cybersécurité où les enjeux ne cessent de croître pour les entreprises françaises.