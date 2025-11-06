Phoner Business, entité professionnelle du groupe Phoner, franchit une nouvelle étape dans son développement avec un investissement de 300 000 € dédié à la création d’une ligne de reconditionnement de PC. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la levée de fonds récemment finalisée, visant à renforcer l’offre de services IT responsables à destination des entreprises.

Ce nouvel outil industriel vient compléter les offres existantes sur les téléphones, tablettes et solutions télécoms, afin de proposer une gestion IT globale :

Achat et leasing de matériel IT neuf et reconditionné,

Forfaits mobiles professionnels sur le réseau Orange,

Maintenance et réparations de matériel informatique,

Revalorisation et recyclage de flottes en fin de vie.

Grâce à cette nouvelle ligne, Phoner Business est désormais en mesure de proposer des PC reconditionnés garantissant les mêmes standards de performance et de qualité qu’un produit neuf, avec un impact carbone divisé par plus de deux. Chaque appareil reconditionné représente jusqu’à 200 kg de CO₂ évités, tout en restant 50 % moins cher qu’un modèle neuf à configuration équivalente. L’ensemble des opérations — diagnostic, reconditionnement, configuration et tests — est entièrement internalisé dans les ateliers bretons du groupe, garantissant une maîtrise totale des process, des coûts et de la qualité de service.

En conjuguant télécoms, matériel IT et engagement environnemental, Phoner Business se positionne comme un partenaire unique pour les entreprises souhaitant réduire leurs coûts et leur empreinte carbone. Cette stratégie s’inscrit pleinement dans la démarche RSE de l’entreprise : prolonger la durée de vie des équipements, limiter les déchets électroniques et proposer des solutions circulaires à haute valeur ajoutée.