Perplexity AI serait sur le point de finaliser une nouvelle levée de fonds de 500 millions de dollars, rapporte l’agence Reuters. La conclusion du tour de table, conduit par le fonds Institutional Venture Partners (IVP) valoriserait la startup, spécialisée dans les technologies de recherche basé sur l’intelligence artificielle, à 9 milliards de dollars.

Le dernier tour de table de série B, également mené par IVP, remonte à janvier dernier. La société avait levé 73,6 millions de dollars portant sa valorisation à 520 millions de dollars. Le bond de la valorisation montre que la fièvre spéculative autour des startups d’IA générative est loin d’être retombée.

Le pari est pourtant risqué, la startup étant dans le collimateur de grands groupes de médias. En octobre News Corp, propriétaire du Wall Street Journal et du New York Post, lui a attenté un procès pour violation de droit d’auteur, en l’accusant de « copie à grande échelle ». Le New York Times a également envoyé une notification à la startup lui intimant de cesse d’utiliser ses contenus.

Le moteur de recherche commence néanmoins à trouver son public. Aravind Srinivas, le PDG de Perplexity, a déclaré le mois dernier qu’il répondait à plus de 100 millions de requêtes par semaine et que le nouvel objectif était d’atteindre 100 millions de requêtes par jour.

La startup a aussi attiré l’attention et fait une démonstration de son savoir-faire en proposant de manière plutôt convaincante un suivi des résultats de l’élection présidentielle aux Etats-Unis, avec des cartes en temps réel alimentées par les données de Democracy Works et d’Associated Press.

Ce nouveau financement devrait permettre à Perplexity AI de changer de dimension et de se différencier des nombreuses startups proposant aussi des services de recherche basés sur l’IA. Elle trouvera toutefois aussi sur sa route Google et les autres géants du secteur. OpenAI a lancé la semaine ChatGPT Search, réservé dans un premier temps aux abonnés payants mais avec un accès gratuit prévu dans les mois à venir.