Disposant déjà d’accélérateurs de startup BtoB Tech à Berlin, Tel-Aviv, New York et San Francisco, SAP vient d’en ouvrir un à Paris. Situé en plein cœur de Paris et dirigé par Sébastien Gibier, SAP.iO Foundry accueillera sur plus de 260 m² 50 startups sur 5 ans. Cet accélérateur s’inscrit dans le cadre de dépenses et d’investissement en France de deux milliards d’euros sur cinq ans, annoncés lors du sommet Choose France, en janvier dernier. « Cet engagement vise à aider et soutenir les startups B2B et de pérenniser leurs cycles de vie », indique l’éditeur allemand dans un communiqué.

Une première promotion, composée de six startups déjà matures et structurées, sera accompagnée pendant dix semaines par l’éditeur et la multi-entrepreneuse et vice-présidente de France Digitale Lara Rouyres, marraine de cette promotion. Spécialisées dans l’optimisation des process métiers des entreprises via les nouvelles technologies, les six startups (Brennus Analytics, Citodi, Energiency, Scortex, Supervizor et Wakeo) sont spécialisées dans l’Intelligence Artificielle, l’IoT et la Blockchain. Chaque promotion de startups est par ailleurs sélectionnée par thème, la logistique dans le cas présent. Leurs solutions devraient renforcer la chaîne logistique de clients de SAP appartenant à des secteurs comme la distribution, du e-commerce ou l’industrie.

Chaque semaine de formation traite d’une thématique précise : complémentarité technique et fonctionnelle, business développement et Go To Market, flexibilité et financement. SAP met à la disposition des startups ses experts en fonction des besoins spécifiques. Toutes les startups se voient attribuer deux mentors : un mentor SAP venant du Comex de SAP France ou des CEO de startups acquises par SAP comme Jasmine Anteunis, CEO de Recast.ai et un mentor externe venant d’une startup emblématique comme Guillaume Walline, CEO d’Indigo Connected Retail, Pierre Khoury, CEO de Shippeo ou encore Quentin Guilly, CEO d’Andjaro.

« L’installation de SAP.iO Foundry en France marque la volonté de SAP de soutenir les startups B2B françaises. Souvent relégué au second plan face au B2C, SAP décide de promouvoir le B2B en France avec un programme d’accompagnement inédit et sur-mesure. Chaque startup sera accompagnée par deux mentors et bénéficiera des conseils avisés de LaraRouyres, vice-présidente de France Digitale, qui nous fait l’honneur d’être la marraine de cette première promotion. En tant que leader du secteur, il nous paraissait logique de connecter ces startups à SAP afin de co-construire et de donner naissance à des innovations qui permettront de changer le quotidien de chacun/ d’apporter encore plus de valeur à nos clients », affirme dans un communiqué Gerald Karsenti, directeur général de SAP France.

.