Les prix des DRAM devraient baisser de 3 à 8% entre juillet et septembre 2022, y compris ceux des modules DDR5 pour PC et des DRAM pour smartphones, selon le cabinet d’études taïwanais TrendForce. En cause : une plus faible demande en électronique grand public, en partie du fait de la réduction du pouvoir d’achat.

Quant aux DRAM pour serveurs, la baisse devrait être légèrement moindre, jusqu’à 5% au troisième trimestre. Idem en ce qui concerne la mémoire utilisée pour les puces graphiques.

D’après TrendForce, si les vendeurs et distributeurs répercutent les économies réalisées grâce à la baisse des prix de la DRAM sur les prix pour les utilisateurs finaux, le troisième trimestre pourrait s’avérer un bon moment pour acheter ou mettre à niveau des PC haut de gamme, étant donné que les prix des cartes graphiques ont également baissé ces derniers mois.