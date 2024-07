Le spécialiste des communications unifiées annonce que Patrick Dennis deviendra son nouveau PDG à compter du 1er septembre 2024. Il succèdera à Alan Masarek qui prendra sa retraite à la fin de l’année. Ce dernier avait rejoint Avaya en juillet 2022, quelques mois après que la société se place sous la protection de la loi sur les faillites, pour la seconde fois en cinq ans. Sous sa direction, la société a été recapitalisée et restructurée. Elle a aussi redéfini son plan de croissance axé sur « l’expérience client » et une « stratégie d’innovation sans interruption », visant à faciliter la transition des clients vers le cloud.

Patrick Dennis est actuellement PDG de Venafi, une société de cybersécurité qui est en cours d’acquisition par CyberArk. Il est par ailleurs devenu président du conseil d’administration d’Avaya lorsque la société a émergé de sa recapitalisation en mai 2023. Il a ainsi pu travailler en étroite relation avec Alan Masarek et l’équipe de direction sur la nouvelle stratégie de l’entreprise.

Vétéran de l’industrie, Patrick Dennis a fait ses débuts chez Dell EMC et Oracle. Avant de rejoindre Venafi, il était PDG d’ExtraHop, un autre spécialiste de la cybersécurité. Il a également été PDG d’Aspect Communications (aujourd’hui Alvaria), un éditeur de logiciels pour les centres d’appels et de Guidance Software.

« Je suis honoré et ravi de diriger Avaya dans cette nouvelle étape de son voyage, en m’appuyant sur les solides fondations posées par Alan et l’équipe de direction », commente Patrick Dennis dans un communiqué. « Avaya possède désormais une force financière et un leadership dans son secteur d’activité. Notre stratégie trouve un écho auprès des clients du monde entier, qui peuvent avoir confiance dans la cohérence de l’orientation stratégique d’Avaya et dans son engagement à assurer leur réussite à long terme. »