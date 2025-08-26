L’infrastructure IT s’est toujours positionnée comme une brique centrale et structurante du système d’information. Dans ce contexte, les opérateurs ont fortement investi ces dernières années pour proposer à leurs clients des infrastructures robustes et connectées pour mener à bien leurs opérations quotidiennes.

Si cette approche a été génératrice de succès, elle n’est aujourd’hui plus suffisante et doit être repensée en profondeur pour répondre aux nouveaux challenges des entreprises. C’est en ce sens que les opérateurs du marché doivent impérativement revoir leur positionnement pour pivoter d’une posture d’opérateur d’infrastructure vers celle d’un opérateur de service. En effet, les entreprises recherchent des prestataires de premier plan pour les accompagner durablement. Aujourd’hui, seulement 39% des TPE/PME font appel à un prestataire externe pour réaliser leurs projets de transformation IT (selon le baromètre 2024 de la transformation numérique des TPE et PME de France Num). Il existe donc encore un fort potentiel de croissance pour les opérateurs qui sauront proposer une réelle valeur ajoutée à leurs clients.

Accompagner les projets de transformation numérique

Moderniser son SI est désormais incontournable pour toutes les entreprises qui souhaitent conserver un véritable avantage concurrentiel sur le marché. En ce sens, les attentes exprimées ont fortement évolué et fait émerger de nouveaux usages. Pour les entreprises, il est maintenant crucial de pouvoir s’appuyer sur bien plus que de simples infrastructures de connectivité. Dans ce contexte, l’équipement en solutions favorisant la collaboration avec les employés, les fournisseurs et les clients progresse significativement.

Globalement, il ne s’agit plus de fournir de la technologie à ses clients, mais bel et bien de proposer des plateformes unifiées pour accéder facilement à des services d’excellence : connectivité, cloud, réseaux, outils de communication, cybersécurité… Sur le sujet de la cybersécurité, on note d’ailleurs que depuis 2018, les demandes d’assistance en cas de cyberattaques augmentent de 60 % par an ( étude de la Fédération Française des Télécoms ).

Il est donc indispensable de proposer des briques complémentaires pour assurer une meilleure productivité aux utilisateurs. La qualité du réseau ne fait plus aujourd’hui la différence, c’est un must have, la valeur ajoutée est désormais délivrée par les services additionnels proposés.

Garantir un pilotage simplifié pour des déploiements rapides

C’est dans cette logique que le guichet unique prend tout son sens : simplifier et accélérer l’accès à des bouquets de services aux utilisateurs. Les notions de self-service, de suivi en temps réel des demandes, d’expérience utilisateurs, d’automatisation et d’autonomie sont alors des prérequis qui doivent être embarqués au sein de plateformes d’administration nouvelle génération. C’est à cette condition que les opérateurs seront en capacité d’élever leur proposition de valeur et de répondre aux cas d’usages réellement plébiscités sur le marché.

De fait, les opérateurs qui prendront ce virage stratégique seront en mesure d’accompagner simplement les projets de transformation numérique des entreprises en proposant des plateformes interconnectées et différents packages aisément activables depuis un point unique. Il sera ainsi possible de répondre à des besoins de tout type (basiques, médium et avancés) et de s’affirmer comme des opérateurs de services à haute valeur ajoutée.

Par Cédric RITTIE , Directeur Marketing et Produit chez Sewan