Avec un peu moins de 2,3 millions d’unités livrées le marché du PC en France a reculé de 11,8% en 2018, selon des chiffres Gartner publiés par Silicon.

Malgré une chute des ventes de 25,6%, HP conserve la première place du Top 5 avec 524.000 PC expédiés et une part de marché de 23,0%. L’écart se resserre toutefois avec Lenovo dont les ventes ont grimpé de 5,5% pour atteindre un peu moins de 507.000 livraisons, soit une part de marché de 22,3%.

Dell tire également son épingle du jeu avec près de 314.000 machines livrées, ce qui représente une hausse de 2,9% et 13,8% des transactions dans l’Hexagone. Le constructeur texan souffle ainsi la troisième place à Asus dont les ventes, soit 258.000 PC, enregistrent une chute catastrophique de 35,0% pour aboutir à une part de marché de 11,3%. Mauvaise performance aussi pour l’autre constructeur taïwanais, Acer, lequel avec un peu plus de 208.000 livraisons et une part de marché de 9,2% enregistre une baisse de 9,1%.

Pour Gartner, la déprime du marché du PC est imputable à plusieurs facteurs : les problèmes d’approvisionnement de composants, l’intérêt des consommateurs français pour d’autres supports et, surtout, l’incertitude économique qui freine les renouvellements. Dans les entreprises, le passage à Windows 10 n’a pas réussi à relancer les ventes.