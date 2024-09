L’éditeur toulousain Custocy, spécialisé en détection d’intrusions réseau, s’allie au groupe suédois Enea dans le cadre d’un partenariat technologique. La collaboration entre les deux entreprises va donner naissance à une solution NDR (Network Detection and Response) européenne qui combine le moteur d’intelligence artificielle de Custocy et les logiciels d’analyse de trafic réseau et de détection des menaces d’Enea. La solution sera proposée à la vente sur le marché français et le marché international de la cybersécurité.

Un communiqué précise que le moteur d’IA de la start-up française est « le fruit de cinq années de R&D menée en étroite collaboration avec le LAAS du CNRS » et que cette alliance technologique permet à Custocy de « répondre aux besoins de protection des infrastructures essentielles des organisations publiques et des entreprises privées au travers de son réseau de partenaires ESN et MSSP ».