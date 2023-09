Après 10 mois sans acquisition, Palo Alto Networks envisage d’acquérir deux start-ups israéliennes pour un montant total de 1 milliard de dollars.

Les jeunes pousses Dig Security et Talon Cyber Security ont toutes deux été fondées en 2021.

Dig Security se concentre sur la sécurité des données dans le nuage avec sa plateforme de gestion de la posture de sécurité des données (DSPM). L’entreprise a a récemment levé un montant non divulgué auprès de Samsung Ventures en juin et CRN estime qu’elle a levé au moins 45 millions de dollars de fonds au total.

Talon Cyber Security propose un navigateur web sécurisé basé sur Chromium pour protéger les environnements hybrides. La start-up a levé plus de 126 millions de dollars de fonds et a clôturé un tour de table de 100 millions de dollars en août 2022, avec le soutien du Falcon Fund de CrowdStrike et de son PDG George Kurtz.

Pour mémoire, Palo Alto Networks a réalisé 14 acquisitions depuis l’arrivée de Nikesh Arora (cf. photo) en tant que PDG en juin 2018. L’entreprise propose désormais une plateforme complète de cybersécurité. Outre la sécurité des réseaux, elle couvre la protection du cloud et des applications, l’accès sécurisé à la périphérie des services (SASE) et la sécurité zéro confiance, ainsi que la détection des menaces et les opérations de sécurité basées sur l’IA.