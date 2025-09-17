Moderniser sans exploser les budgets : c’est le pari d’OVHcloud avec son VMware managé. Les PME et MSP disposent désormais d’un cloud VMware taillé pour leurs besoins. Avec Public VCF as-a-Service, OVHcloud promet une alternative claire, prévisible et libérée de la pression Broadcom.

On ne présente plus OVHcloud. Leader du cloud en France et acteur européen incontournable, l’hyperscaler français essaye tant bien que mal de conserver une position stratégique face à des géants américains (AWS, Azure, Google Cloud mais aussi Oracle Cloud) dont l’activité a été encore davantage boostée par l’explosion de l’IA générative.

Selon les derniers chiffres de l’Agence des achats de l’État, le fournisseur nordiste domine les dépenses cloud de l’administration française, devant Microsoft et bien loin devant AWS. Cette position, consolidée par son statut de champion européen du cloud de confiance, reste un levier d’influence important.

Mais OVHcloud ne peut se contenter de la commande publique surtout lorsque celle-ci est soumise aux aléas politiques. Le fournisseur Cloud compte aussi sur les grandes entreprises mais également sur les PME. Il annonce ainsi le lancement de Public VCF as-a-Service, une nouvelle offre VMware managée pensée pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les MSP qui cherchent une continuité opérationnelle dans un contexte post-Broadcom où les politiques de licences ont rebattu les cartes.

Bâtie sur VMware Cloud Director, cette solution propose un environnement mutualisé avec un prix d’entrée fixé à 299 € HT par mois, destiné à rendre plus accessible la modernisation des infrastructures VMware.

Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer d’OVHcloud, résume ainsi l’ambition du groupe : « Nous voulons protéger les investissements de nos clients VMware de longue date, tout en offrant une plateforme puissante aux nouveaux venus pour construire, adapter et moderniser leurs charges de travail. »

On rappellera qu’OVHcloud est un partenaire de longue date de VMware. Et en juillet dernier, le fournisseur a même été récompensé par Broadcom en recevant le prix VMware Cloud Service Provider Partner of the Year pour la région Europe. Cette distinction, décernée pour les réalisations de l’année 2024, souligne la capacité de l’opérateur français à accompagner ses clients dans la réussite de leurs objectifs au travers des solutions VMware by Broadcom à commencer par VCF (Vmware Cloud Foundation). Pourtant, c’est justement en sortant de sentiers tracés par Broadcom que le groupe français a conçu sa nouvelle offre.

Une alternative simplifiée… et un pied de nez à Broadcom ?

Plutôt que de reproduire l’intégralité de la suite VMware, quitte à partir dans la direction opposée à celle que Broadcom veut imposer à tous, l’offre met l’accent sur les composants essentiels, afin de réduire la complexité et les coûts de gestion. Elle inclut une bibliothèque d’images préconfigurées pour accélérer les déploiements, une solution de sauvegarde basée sur Veeam, et bénéficiera d’évolutions régulières. Le tout repose sur un SLA de 99,95 % et une architecture résiliente garantissant continuité et sécurité.

Les clients démarrent avec un pack de 16 vCPU, 64 Go de mémoire et 1 To de stockage, et peuvent ajuster dynamiquement leurs ressources en fonction des besoins. Les bandes passantes publique et privée sont garanties et illimitées jusqu’à 5 Gbit/s. Une offre finalement bien packagée et claire , imaginée pour préserver les investissements VMware des clients tout en contenant les coûts et la complexité et en offrant une meilleure prévisibilité budgétaire.

Depuis le rachat de VMware par Broadcom, l’augmentation et la reconfiguration des licences ont fragilisé de nombreux parcs, notamment dans les structures intermédiaires. En positionnant une offre mutualisée sous VCD avec montée en charge par packs, OVHcloud cherche à offrir une alternative pragmatique aux migrations complexes vers d’autres hyperviseurs, tout en gardant un pied dans l’écosystème VMware.

Pour les DSI, « Public VCF as-a-Service » vise un compromis opérationnel : garder les briques VMware nécessaires (sans la complexité d’une suite complète), piloter finement CPU/RAM par VM, sécuriser la sauvegarde et la connectivité, et maîtriser une facture où la bande passante n’est pas une variable anxiogène.

Entre compétitivité et incertitudes de marché

Ce lancement intervient alors qu’OVHcloud traverse une période contrastée. Le groupe reste une référence souveraine pour de nombreux DSI, mais il peine à convaincre les marchés. En juin, son titre a chuté après la publication d’une croissance jugée atone par les analystes financiers. La société doit démontrer sa capacité à convertir son portefeuille de clients et sa position sur le cloud public français en relais de croissance durable, face à AWS, Microsoft, Google ou même Oracle qui ont su transformé l’IA en vents porteurs vers de nouveaux sommets.

En misant sur Public VCF as-a-Service, OVHcloud adresse une demande forte des PME et MSP : disposer d’un cloud VMware managé, fiable et abordable, tout en conservant une maîtrise sur les coûts et la conformité. En parallèle, le fournisseur capitalise sur son modèle industriel et environnemental distinctif, avec un refroidissement par eau et des indicateurs PUE/WUE parmi les plus bas du secteur.

Avec cette nouvelle offre, OVHcloud ne se contente pas de suivre l’évolution du marché : le fournisseur entend fixer le rythme indépendamment de Broadcom tout en rappelant que la bataille de la souveraineté numérique est aussi entre les mains des PME. Reste à voir si l’approche suffira à capter de nombreux projets de consolidation post-Broadcom alors que, parallèlement, nombre de DSI envisagent très sérieusement de ne plus s’emprisonner dans VMware et d’adopter des alternatives open source.