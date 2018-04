Outscale a obtenu le statut de partenaire privilégié (Preferred) au sein du programme mondial Nvidia Partner Network (NPN). Cette reconnaissance reconnaît l’engagement du fournisseur de services Cloud de type IaaS et partenaire stratégique de Dassault Systèmes de fournir des services cloud de très hautes performances et de fiabilité extrême en matière de rendu graphique ou 3D, et de calcul intensif pour le big data ou encore le machine learning. Le programme Nvidia NPN qualifie en effet des fournisseurs de services ayant une expertise dans la livraison de solutions graphiques disponibles en mode cloud.

Au-delà des clouds de commodités ou grands publics, Outscale propose des solutions GPU Nvidia sur le cloud, améliorant ainsi la performance graphique et de calcul (VDI / 3D / Big Data / Machine learning) qui peuvent également être intégrées dans l’appliance cloud sur site du client comme Tina on-Premise.

« Nous sommes fiers d’être qualifiés dans le programme mondial NVIDIA NPN, dont Outscale est le premier Cloud Provider souverain à intégrer ce cercle fermé. C’est une réelle reconnaissance pour Outscale de collaborer avec l’un des acteurs les plus innovants du marché. Ce partenariat nous permet de proposer des solutions Cloud, privé / hybride / public, les plus riches fonctionnellement et clé en main », commente dans un communiqué David Chassan, directeur de la communication d’Outscale.