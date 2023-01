En toute discrétion Dell a fait l’acquisition de la start-up Cloudify, spécialisée dans l’orchestration cloud et le déploiement d’applications dans les environnements multicloud. L’information n’a fait l’objet d’aucun communiqué mais a d’été rapportée par Techcrunch, dont les sources évoquent une transaction proche des 100 millions de dollars. Interrogé par nos confrères, Dell a ensuite reconnu avoir finalisé l’acquisition mais sans revenir sur ses modalités.

Lors du dernier Dell Technologies World, Michael Dell avait scandé : « L’avenir est multi-cloud avec des charges de travail et des données circulant de manière transparente dans l’ensemble de l’environnement ». Et c’est précisément pour sa capacité à concrétiser cette vision que le géant informatique jette son dévolu sur Cloudify, pépite de la Tech israélienne, née en 2017 d’un spin-off de GigaSpaces Technologies.

La plateforme DevOps de Cloudify permet en effet d’orchestrer les développements et d’automatiser la gestion des infrastructures et le déploiement des applications entre les environnements sur site, de cloud public et de cloud privé. La start-up présente sa solution comme un « Environnement en tant que service » (Eaas) qui regroupe l’infrastructure, la mise en réseau et les outils d’automatisation existants (tels que Terraform, Ansible, Kubernetes ou Azure Arm).

« Avec Cloudify, toutes les charges de travail privées, publiques, VMs et Kubernetes se transforment en environnements certifiés capables d’automatiser les opérations DevOps, les processus de gouvernance et de conformité, ainsi que de prendre en charge la migration vers le cloud », explique la société. La plateforme permet ainsi de gérer de manière centralisée les environnements cloud hétérogènes à grande échelle et aux équipes DevOps d’automatiser le provisionnement et de mettre à jour les flux de travail.

L’acquisition est très stratégique pour Dell, alors que de plus en plus d’entreprises évoluent vers le multicloud et ont besoin d’outils tels que celui de Cloudify pour résoudre la complexité induite par ce nouveau modèle hybride. Le géant informatique va également pouvoir mettre à profit l’expertise de la start-up en enrichissant son offre IT as a service APEX. Il pourrait ainsi proposer de nouveaux services cloud d’orchestration avec de nouvelles capacités de gestion des applications et de DevOps. De quoi sérieusement renforcer sa position en tant que fournisseur de services de cloud hybride.