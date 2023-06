Orange Business, Orange Cyberdefense et Palo Alto Networks joignent leurs forces pour proposer une offre managée de services d’accès à distance sécurisés (ou SASE pour Secure Access Service Edge). Elle associe la solution Palo Alto Networks Prisma SASE (Prisma Access + Prisma SD-WAN), avec les capacités d’Orange Business en matière de connectivité et d’intégration, et le service Managed Secure Access d’Orange Cyberdefense.

Une alliance qui n’est pas vraiment une surprise après qu’Helmut Reisinger, ancien DG d’Orange Business, ait rejoint l’an dernier Palo Alto Networks pour devenir PDG EMEA et Amérique latine. Dans un communiqué, il explique à quels enjeux répond cette nouvelle offre :

« La surface d’attaque augmente à mesure que les entreprises transforment leur infrastructure vers un modèle basé sur le cloud. Renforcer la cyber résilience des entreprises n’a jamais été aussi important et c’est à ce défi que nous répondons, en associant notre solution SASE avec les services et les capacités d’intégrateur d’Orange », détaille-t-il. « En proposant une plateforme unique, nous permettons à nos clients de bénéficier d’un réseau de pointe et d’un haut niveau de sécurité, tout en simplifiant le déploiement et la gestion, et ainsi offrir les meilleures performances sur le marché. »

En tant qu’intégrateur, Orange Business se concentre sur la partie orchestration réseaux, cloud et composants de cybersécurité à travers sa plateforme d’orchestration multi-services Evolution Platform. De son coté, Orange Cyberdefense apporte sa connaissance des menaces cyber, associée à ses expertises en matière de détection et traitement afin d’aider les organisations à répondre à leurs enjeux de sécurité.

« La relation historique entre Orange Cyberdefense et Palo Alto Networks s’illustre par un portefeuille complet de services tels que la sécurité Edge, le XDR, la sécurité du cloud, le SASE et le SOAR », rappelle Hugues Foulon, PDG d’Orange Cyberdefense. « Nous contribuons ainsi à améliorer la cyber résilience des entreprises tout au long du cycle de vie des cyber menaces. »

La nouvelle offre SASE est déjà déployée chez Imerys, spécialiste de la transformation des minéraux pour l’industrie. Elle a permis à l’entreprise française d’accompagner sa transformation vers une infrastructure agile et basée sur le cloud, de disposer d’un réseau sécurisé global, de consolider le nombre de fournisseurs et d’assurer une protection complète de ses utilisateurs avec une approche zero-trust.