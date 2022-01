Helmut Reisinger quitte Orange Business Services dont il était le directeur général depuis 2018. Il rejoint le groupe Palo Alto Networks où il va occuper le poste de PDG pour l’EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et l’Amérique latine. Orange avait annoncé son départ dans un communiqué le 20 décembre et son remplacement pour une période d’intérim par Aliette Mousnier-Lompré, directrice des Opérations et du service client. Une turbulence de plus dans une période bien difficile à gérer pour l’opérateur après la démission contrainte de son PDG Stéphane Richard, suite à sa condamnation en appel dans l’affaire Tapie et l’arbitrage du Crédit Lyonnais.

Chez Palo Alto Networks Helmut Reisinger travaillera en étroite collaboration avec le président BJ Jenkins, pour accélérer la stratégie de croissance mondiale de l’entreprise, et rejoindra l’équipe de direction du PDG Nikesh Arora.

« Helmut est un dirigeant visionnaire que j’ai connu à la fois comme un chef d’entreprise mondial et un partenaire proche de notre entreprise », a déclaré Nikesh Arora dans un communiqué. « Compte tenu de la croissance rapide récente du marché mondial de la cybersécurité, nous voyons d’importantes opportunités d’accélérer nos activités internationales. En collaboration avec BJ, l’attention constante d’Helmut sur le client et sa compréhension de l’écosystème international nous aideront à faire progresser notre solide activité EMEA , tout en développant notre présence croissante en Amérique latine. »