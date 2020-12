L’opérateur B2B dans le cloud OpenIP rejoint Planet Tech’Care , une initiative portée par Syntec Numérique visant à la réduction de l’impact environnemental du numérique.

« Si les technologies et services numériques sont une opportunité majeure au service de la transition écologique, leur impact sur l’environnement est de plus en plus préoccupant, non seulement en termes d’empreinte carbone mais encore de consommation d’énergie et de matières premières ou encore de production de déchets », indique dans un communiqué la filiale du groupe belge Destiny. EOpenIP estime que la numérisation massive des TPE et PME dont le nombre en France dépasse les 3 millions, aura un impact significatif sur l’environnement si rien n’est fait.

Planet Tech’Care, qui rassemble des organisations professionnelles, écoles, pôles de compétitivité, associations, fondations et think tanks, accompagne les entreprises qui souhaitent intégrer le numérique dans leur trajectoire environnementale et soutient les acteurs de la formation dans le développement des compétences en matière de responsabilité numérique. Dans ce cadre, Planet Tech’Care met gratuitement à disposition des entreprises signataires un programme d’accompagnement proposant des formations, des retours d’expériences et des bonnes pratiques.

« Chez OpenIP, nous considérons que le numérique doit être une solution aux problèmes d’écologie et de dérèglement climatique et non une cause supplémentaire de leur dégradation », commente dans un communiqué Laurent Silvestri, président d’OpenIP. « C’est pourquoi, nous sommes convaincus que nous devons permettre à nos clients de comprendre l’empreinte carbone de leurs usages numériques tout en nous engageant dans la construction d’offres réduisant l’impact environnemental du numérique »