OpenAi vient de finaliser sa première acquisition stratégique en s’emparant de Rockset, une startup spécialisée dans les bases de données et l’analyse temps réel. Fondée en 2016 par d’anciens ingénieurs de Facebook, Rockset a développé une suite d’outils qui permet aux entreprises d’ingérer de grandes quantités de données, puis de les indexer très rapidement à des fins de recherche et d’analyse.

« Rockset permet aux utilisateurs, aux développeurs et aux entreprises de mieux exploiter leurs propres données et d’accéder à des informations en temps réel lorsqu’ils utilisent ou créent des applications d’IA », détaille le créateur de ChatGPT dans un communiqué.

De quoi surtout « transformer leurs données en informations exploitables », ajoute Brad Lightcap, COO d’OpenAI. « Nous sommes ravis d’apporter ces avantages à nos clients »

Les équipes de Rockset vont rejoindre celles d’OpenAI et ses technologies renforcer les fondations de son infrastructure de traitement des données.

« Les progrès rapides des LLM entraînent une prépondérance des applications d’IA », déclare Venkat Venkataramani, co-fondateur et PDG de Rockset dans un billet de blog. « Même si la nature de ces applications a changé, les défis sous-jacents en matière d’infrastructure restent les mêmes. Une infrastructure de récupération avancée comme Rockset rendra les applications d’IA plus puissantes et plus utiles. »

En mai dernier, Rockset a intégré à sa base de nouvelles capacités de recherche « hybride », incluant la recherche vectorielle, textuelle, géospatiale et structurée. Une flexibilité, doublée d’une indexation convergente, qui rend la base encore plus pertinente pour alimenter les applications d’IA.

Le montant de l’acquisition de Rockset n’a pas été divulgué. La startup a levé plus de 117 millions de dollars depuis ses débuts dont 44 millions de dollars lors de son dernier cycle de série B en août 2023. Ses principaux investisseurs étaient Icon Ventures, Greylock Partners et Sequoia Capital.