OpenAI annonce ouvrir un bureau à Paris, après l’ouverture de ceux à Londres et à Dublin en 2023. D’après l’Informé, l’adresse de cette filiale sera dans le 8ème arrondissement et les recrutements devraient commencer sous peu. Le créateur de ChatGPT a également l’intention de s’implanter à Bruxelles.

« Avec une équipe sur place, nous pourrons collaborer étroitement avec les entreprises, institutions et développeurs français pour les aider à tirer pleinement parti des avantages de l’IA », déclare Sam Altman, le patron de l’entreprise spécialisée en intelligence artificielle qui compte bien « accéder au vivier de talents français ». Et d’ajouter : « La France est mondialement reconnue pour son innovation et son leadership en technologie et en IA. »`

OpenAI annonce aussi un partenariat avec l’école sociale et solidaire Simplon, un réseau de centres qui proposent des formations aux métiers du numérique et des programmes de ‘démocratisation’ de l’IA.

Pour ne pas s’attirer plus encore les foudres des médias et sociétés de droit d’auteur en France, OpenAI rappelle « continuer d’opérer dans les limites légales applicables », et développer un outil permettant aux créateurs de contenus originaux de spécifier si ils sont d’accord ou pas que leurs œuvres soient utilisées.

Pour mémoire, il y a quelques jours, OpenAI annonçait avoir finalisé une levée de fonds de 6,6 milliards de dollars.