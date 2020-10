Riverbed annonce le recrutement d’Olivier Brasa, l’ancien PDG du grossiste spécialisé Memodis. Olivier Brasa rejoint l’équipe de direction française du spécialiste de la performance digitale au poste de directeur channel et alliances. Il est chargé de stimuler les activités de Riverbed auprès des partenaires autour des marchés du « digital networking » et du « digital experience management ».

« Je suis honoré de la confiance que me témoigne la direction France de Riverbed, Frédéric Kunegel, country manager, Réjane Bouffaut Catelineau, Sébastien Baron et Gael Péron, déclare Olivier Brasa dans un communiqué. […] Après avoir consacré ma carrière d’entrepreneur au lancement et au développement commercial de nouvelles solutions sur le marché français et européen […], je vais [mettre] mon expertise et mon expérience au profit […] de Riverbed,.

Olivier Brasa a créé et dirigé pendant 20 ans Memodis, qui distribuait sur le marché français des marques spécialisées dans le domaine stockage telles que Quantum, Overland, Comm’Vault, Huawei ou Quest. L’effritement des marges, la perte de plusieurs cartes de distribution l’avaient convaincu en 2018 de cesser les activités de Memodis pour rejoindre un grossiste international. Ce dernier était finalement revenu sur sa promesse d’embauche une fois les démarches finalisées.