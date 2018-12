Le concepteur de capteurs intelligents pour l’industrie qui avait demandé une suspension de cotation son titre à compter du 10 décembre a donné plus d’information sur les raisons qui ont motivé cette mesure. L’entreprise explique ainsi faire face à une difficulté de trésorerie suite à la réception d’un avis de vérification de comptabilité de l’administration fiscale portant notamment sur les déclarations relatives au crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) au titre des années 2015, 2016 et 2017. Normalement éligible au remboursement anticipé de la créance du crédit d’impôt en faveur de la recherche (« CIR »), sans le délai de carence de 3 ans, la société aurait dû percevoir au titre des années 2016 et 2017 un remboursement CIR d’un montant global de 650 k€ avant le 31 décembre 2018. Un remboursement anticipé qui devait contribuer au financement de son activité. Mais la notification de l’administration fiscale a pour effet immédiat de suspendre ce remboursement. D’où le souci de trésorerie.

La direction d’Oceasoft explique étudier actuellement différentes solutions avec ses partenaires financiers afin de remédier à cette difficulté. Ces solutions devraient, le cas échéant, être progressivement mises en œuvre en décembre 2018 et janvier 2019. Une des solutions consisterait à mobiliser une partie des créances clients de la société. Pour information, le montant des créances clients hors groupe s’élève à ce jour à environ 1 322 k€, dont 480 k€ échues au 10 décembre, 415 k€ à échoir d’ici au 31 décembre et 426 k€ à échoir début 2019. Oceasoft SA estime en outre être en capacité de facturer environ 450 k€ d’ici la fin du mois de décembre.