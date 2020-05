Entamée en 2019 avec le lancement de la gamme de produits Designed for Business, l’offensive de Cisco sur les PME s’accélère pour l’après-pandémie de Covid-19. « Rapidement, le monde entier a changé : la manière de travailler, les pressions financières et la façon dont les PME envisagent les investissements informatiques », a expliqué à CRN Dhritiman Dasgupta, directeur marketing du segment des petites entreprises de Cisco.

Cisco lance aujourd’hui Webex Work, une solution de vidéo et de collaboration basée sur le cloud, proposée sous forme offre d’abonnement flexible et facturée par utilisateur à partir de 19,95 dollars par mois. Les partenaires qui souhaitent la vendre aux très petites entreprises ou à leurs clients qui recherchent une offre de collaboration plus flexible pour l’adapter au télétravail, bénéficieront d’un tarif encore plus avantageux a expliqué Dhritiman Dasgupta « C’est une offre conçue sur mesure pour les petites entreprises, car elle se limite à 1.000 licences, ce que nous n’avons jamais fait auparavant. WebEx a toujours proposé des licences d’entreprise ou commerciales pluriannuelles », a-t-il ajouté.

La firme de San Jose a par ailleurs étroitement intégré sa plateforme WebEx avec son portefeuille Meraki, afin de répondre aux préoccupations des PME qui relancent leur activité. Ces dernières pourront également s’appuyer sur Cisco Workplace Monitoring, qui utilise l’IA pour surveiller le nombre de personnes présente dans un espace physique. En cas de dépassement une alerte est envoyée à la direction ou au personnel de sécurité via WebEx ou une plateforme de communication tierce telle que WhatsApp, « Chaque entreprise devra maintenir une distance sociale sûre au moins pendant un petit moment », a expliqué le responsable marketing à nos confrères. « Nous pouvons également utiliser cette même technologie pour gérer les stocks et les équipements et pour répondre à d’autres cas d’utilisation de l’IoT. »

Toujours dans le cadre de la gamme Designed for Business, l’équipementier propose Cisco Business Dashboard, un outil de gestion de réseau avec une interface utilisateur simplifiée et des alertes automatisées. Le tableau de bord peut être hébergé dans le cloud ou sur site et permet aux entreprises, ainsi qu’aux partenaires de distribution, de déployer, configurer, surveiller et exploiter tous les périphériques réseau.

Autre nouveauté destinée aux PME : la nouvelle gamme de commutateurs Cisco Business (les séries 250 et 350) qui sont faciles à déployer et peuvent sécuriser les connexions des entreprises pratiquant à la fois le travail sur site et le télétravail. « Pour la première fois, nous proposons un commutateur entièrement fonctionnel à moins de 200 dollars. Celui-ci est vraiment conçu pour les petites entreprises qui réintègrent leurs bureaux. Elles peuvent avoir le même commutateur à la maison et au bureau, sur la même plateforme de sécurité et de gestion », a conclu Dhritiman Dasgupta.