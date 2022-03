Le pionnier de l’hyperconvergence Nutanix a dépassé les attentes de Wall Street en publiant pour son second trimestre fiscal un chiffre d’affaires de 413 millions de dollars en hausse de 19% d’une année sur l’autre et une perte nette de 0,03 dollar par action. Les analystes prévoyaient un chiffre d’affaires de 407 millions de dollars et une perte nette de 0,17 dollar par action.

L’entreprise enchaine les pertes trimestrielles depuis des années mais les a ramenées à 115 millions de dollars au second trimestre, contre 378 millions au trimestre précédent et 287 millions un an plus tôt. Autre signe d’amélioration, Nutanix a enregistré pour la première fois en trois ans un flux de trésorerie positif avec 17 millions de dollars, alors qu’il était négatif de 28,5 millions de dollars un an plus tôt. Par ailleurs les facturations ACV (valeur annualisée des contrats) bondissent de 37% à 217,9 millions de dollars. L’entreprise a signé avec 700 nouveaux clients portant le total à 21 400.

Nutanix voit dans cette amélioration les premières retombées de la simplification de son portfolio, ramenés de 15 produits à 5 offres, et de l’adoption d’un modèle de tarification basé les cœurs. Selon le PDG de Nutanix Rajiv Ramaswami, elle permet aux clients « d’acheter rapidement des solutions plus complètes afin de mieux répondre à leurs besoins » et de boucler plus rapidement les transactions, à la fois pour les équipes commerciales internes et pour les partenaires.

Nutanix prévoit pour le trimestre en cours un chiffre d’affaires un chiffre d’affaires et des facturations ACV d’environ 200 millions de dollars. Pour l’ensemble de l’exercice s’attend à un chiffre d’affaires entre 1,62 et 1,63 milliard de dollars, ce qui est en ligne avec les attentes des analystes.