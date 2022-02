Produits et solutions

Le spécialiste californien des logiciels hyperconvergés et du multi-cloud simplifie sa tarification et propose désormais les 5 offres suivantes au lieu de 15 produits différents : Cloud Infrastructure, Cloud Manager, Unified Storage, Database Service et End User Computing Solutions.

« Nous passons à un modèle de tarification et de mesure ‘core-metered’, c’est-à-dire basé sur le noyau, sur le cœur. Nos clients et nos partenaires nous l’ont demandé avec insistance », confie Christian Alvarez, directeur du canal de distribution de Nutanix, à notre confrère de CRN. « Cela va apporter davantage de flexibilité et de contrôle à leur structure de coûts. »

Quant aux 5 offres, Nutanix explique que la première, la solution d’infrastructure Cloud (NCI), inclut le calcul virtuel, le stockage et la mise en réseau des machines virtuelles et des conteneurs. Elle peut être déployée dans des centres de données ou dans des clouds publics.

La deuxième, Cloud Manager, permet de construire et de gérer des déploiements de clouds « avec une gouvernance cohérente entre clouds privés et publics, mais aussi avec des fonctionnalités de surveillance et de remédiation automatique ».

Le stockage unifié est distribué et défini par logiciel. « Il peut prendre en charge une grande variété de charges de travail déployées n’importe où, avec une portabilité des licences ».

Le service database vise à simplifier la gestion des bases de données dans les environnements hybrides multi-cloud « pour les moteurs de base de données tels que PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server et Oracle Database, avec automatisation du provisionnement, de la mise à l’échelle, de la correction, de la protection et du clonage des instances de base de données ».

Enfin, la cinquième série de solutions, End User Computing, fournit des applications et des bureaux virtuels aux utilisateurs à partir d’une infrastructure de cloud public, privé ou hybride. « L’option de licence par utilisateur fait correspondre le modèle de coût de l’infrastructure à celui de la plateforme informatique de l’utilisateur final ».