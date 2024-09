Philippe Dosset prend de nouvelles responsabilités chez Nutanix. Après avoir pris la tête du channel de Nutanix France l’an dernier, il est nommé directeur de l’équipe OEM & Alliances de la région EMEA. Toujours basé à Paris, sa mission consiste désormais à générer de nouvelles opportunités commerciales par le biais d’alliances et de partenariats OEM.

« Dans ce nouveau rôle, je suis impatient de collaborer avec les équipes de vente et de marketing pour exploiter les relations avec les partenaires dans les écosystèmes end-user computing (EUC), cloud native, AI, Tech Alliances et OEM qui génèrent des revenus incrémentaux, tout en veillant à ce que ces partenariats soient mis en œuvre avec succès sur le terrain », déclare-il dans un communiqué.

Avant de rejoindre Nutanix, Philippe Dosset a passé la majeure partie de sa carrière chez Dell où il a occupé différents postes de direction dans les ventes et la gestion des partenaires couvrant la région EMEA, les clients d’entreprise, les Global System Integrator et les partenaires. Il a une formation d’ingénieur et 27 ans d’expérience dans l’informatique, dont 20 ans dans la gestion des ventes.

« Je suis ravi d’accueillir Philippe qui apporte à ce poste une connaissance approfondie de Nutanix, une formation commerciale de haut niveau et une riche expérience acquise en dirigeant avec succès les équipes Channel pour la France, l’Afrique du Nord-Ouest et le Sud de l’EMEA », commente Gregory Lehrer, Vice President, Business Development Ecosystem chez Nutanix.