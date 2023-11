Le 21 novembre dernier se tenait l’édition parisienne du Nutanix On Tour 2023, qui pour la première fois, réunissait dans un même lieu, clients finaux et partenaires. À cette occasion, nous avons eu l’opportunité d’échanger avec Philippe Dosset, responsable du Channel Nutanix pour la France, qui a rejoint l’éditeur en mai 2023.

Durant cette interview, Philippe Dosset revient sur la stratégie de Nutanix en matière de Channel, soulignant que Nutanix opère exclusivement à travers un modèle indirect, sans vente directe. Il explique que Nutanix privilégie des partenaires certifiés et engagés dans la croissance de la marque. Il note également que la marque a récemment réduit le nombre de partenaires pour se concentrer sur les plus engagés.



L’interview aborde les objectifs de Nutanix pour 2024, avec une attente de croissance de plus de 20% par an et par conséquent la nécessité pour les partenaires d’être alignés sur cette trajectoire. Nutanix cherche désormais des partenaires capables de se spécialiser sur certaines parties de son portefeuille, comme par exemple ce qui a été annoncé avec Axians sur les Nutanix DataBase Services. Philippe Dosset mentionne également la dynamique de marché autour de l’hybridation et du multicloud, et l’importance des partenaires dans ce changement.

Par ailleurs, un changement de segmentation commerciale chez Nutanix a été introduit cet été limitant le nombre de comptes suivis par l’équipe commerciale aux grands comptes et dans la foulée, il a été créé un segment appelé « Channel Led », permettant aux partenaires de suivre leurs clients de manière autonome, avec un support basé à Barcelone.

Enfin nous sommes revus sur l’événement Nutanix On Tour 2023 qui a également inclus une cérémonie de remise de prix pour les partenaires, avec des 4 catégories principales incluant le plus gros partenaire pour Nutanix (SPIE), le plus gros partenaire OEM (HPE), le plus gros distributeur (Arrow), et le partenaire principal CSI (Capgemini).

Ci-dessous la liste détaillée des prix remis lors de la cérémonie du 21 novembre au Palais des Congrès de Paris :

Top Partner 2023 : SPIE

Best Distribution Partner : Arrow ECS France

Best New Logo OEM Partner : Lenovo

Best OEM Partner : Hewlett Packard Enterprise Greenlake

Best Partner Entreprise : SCC

Best Partner Public Sector : Compagnie Francaise Informatique

Best New Partner : CHEOPS TECHNOLOGY

MSP Multiproduct : ITS Integra

MSP Rising Star : Adista

MSP HCI expert : Claranet

Best Partner engagement : Anetys

Best Growth : Skill Partner

Best New Logo Partner : SPIE

Best Partner NDB : Axians

CSI Partner of the Year : Capgemini