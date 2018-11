Pour son exercice 2019, Dell Technologies affiche un troisième trimestre consécutif de hausse à deux chiffres. Son chiffre d’affaires GAAP a progressé de 15% sur un an pour atteindre 22,5 milliards de dollars. La société a généré une perte d’exploitation de 356 millions de dollars. Les flux de trésorerie provenant des activités ont atteint approximativement 833 millions de dollars.

« La transformation numérique de notre monde est en cours et nous entamons un cycle d’investissement massif axé sur la technologie », affirme dans un communiqué le dirigeant de l’entreprise. « Dell Technologies a été créé pour répondre de front à cette opportunité, à nos clients et à nos investisseurs. Vous pouvez en voir la preuve dans notre forte croissance, dans nos puissantes innovations et dans la profondeur de nos relations avec nos clients. »

La société a clôturé le troisième trimestre avec un solde de trésorerie et des placements totalisant 20,4 milliards de dollars. Au cours du trimestre, elle a remboursé environ 1,3 milliard de dollars de la dette principale.

En croissance de 19% l’Infrastructure Solutions Group enregistre des revenus de 8,9 milliards de dollars, dont environ 3,9 milliards de dollars provenant du stockage (+6%) et 5,1 milliards générés par les serveurs et les réseaux (+30%). Le tout produit un résultat opérationnel de 935 millions de dollars, en croissance de 7%.

Enregistrant un bond de 11%, le Client Solutions Group participe à hauteur de 10,9 milliards de dollars aux résultats de Dell Technologies Le chiffre d’affaires engrangé par les solutions pour entreprises progresse de 12% à 7,6 milliards de dollars tandis que les revenus générés par les consommateurs augmentent de 8% à 3,3 milliards de dollars. Le tout représente un résultat opérationnel de 447 millions de dollars ou 4,1% du chiffre d’affaires.

VMware contribue au chiffre d’affaires du groupe à hauteur de 2,2 milliards de dollars (+15%), avec un résultat d’exploitation de 768 millions de dollars. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre provenant d’autres activités (Pivotal, Secureworks, RSA Security, Virtustream et Boomi, est de 583 millions de dollars, en hausse de 5%.

Pour l’exercice financier se terminant en février 2019, la société s’attend à un chiffre d’affaires total ajusté compris entre 90,5 et 92 milliards de dollars.

La publication des résultats intervient à quelques jours de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire des détenteurs d’actions reflets, qui doivent se prononcer sur l’offre de rachat de ces titres par la firme texane. Celle-ci ayant porté son offre à 23,9 milliards de dollars pour surmonter l’opposition d’actionnaires majeurs comme Carl Icahn,Elliott Management et Canyon Partners, sa direction a bon espoir que le retour sur le marché public sans passer par les rigueurs d’une offre publique classique sera validé. Le responsable des relations avec les investisseurs de Dell a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec les analystes qu’il prévoyait ce retour en bourse pour le 28 décembre prochain.