De retour en bourse depuis le 28 décembre, Dell Technologies enregistre des résultats trimestriels et annuels en nette progression. Pour le quatrième trimestre de son exercice 2019, clôturé le 1er février, la firme de Round Rock au Texas a enregistré un chiffre d’affaires de 23,8 milliards de dollars, en hausse de 9% par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaire de l’Infrastructure Solutions Group, qui rassemble les serveurs, les périphériques réseau et le stockage, a grimpé de 10% pour atteindre 9,9 milliards de dollars. Les ventes de serveurs et de périphériques réseaux ont augmenté de 14% à 5,3 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires du segment Client Solutions Group qui comprend notamment les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les tablettes, a progressé de 4% à 10,9 milliards de dollars. VMware a enregistré un chiffre d’affaires de 2,6 milliards de dollars, en hausse de 17% par rapport au quatrième trimestre de l’exercice précédent. Les autres activités de Dell Technologies, notamment Pivotal, SecureWorks, RSA, Virtustream et Boomi, ont enregistré une croissance de 5% à 593 millions de dollars.

La société a dégagé un bénéfice d’exploitation de 331 millions de dollars, contre une perte d’exploitation de 69 millions de dollars un an auparavant. La perte nette est de 287 millions de dollars, contre 133 millions de dollars un an plus tôt. Les charges d’exploitation ont bondi de 13,7% pour atteindre 6,78 milliards de dollars.

Pour l’ensemble de l’exercice, les revenus ont atteint 90,6 milliards de dollars, en hausse de 15% par rapport à l’exercice précédent. Les revenus provenant des solutions de stockage ont atteint 16,7 milliards de dollars, en hausse de 9% par rapport à l’exercice 2018, tandis que les ventes de serveurs et de réseaux ont bondi de 28% à 20 milliards de dollars. De son côté, le Client Solutions Group a vu ses ventes progresser de 10% pour atteindre 43,2 milliards de dollars. La perte nette décroit de 25% à 2,2 milliards de dollars.

« Nous continuons d’accroître l’intégration et les ventes croisées entre les équipes de vente, notamment entre Dell, EMC et VMware », s’est félicité Jeff Clarke, vice-président des produits et opérations de Dell Technologies au cours d’une conférence téléphoniques avec les analystes. « Au cours de l’exercice 2020, nous continuerons de nous concentrer sur la croissance du stockage et de la protection des données, les marges des serveurs et l’amélioration de l’effet de levier de notre investissement dans la couverture du marché, ainsi que le développement des ventes et des solutions, ainsi que la collaboration au sein de la famille Dell Technologies », a-t-il expliqué.

Dell s’attend à un chiffre d’affaires non-GAAP compris entre 93 et ​​96 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année 2020, dépassant l’estimation de 94,11 milliards de dollars des analystes. « Je ne pense pas que l’année 2020 sera aussi solide en termes de croissance annuelle, mais je pense que nous continuerons à améliorer notre rentabilité au cours de l’année », a expliqué à Reuters le directeur financier Tom Sweet.

Glenn O’Donnell, analyste chez Forrester, est optimiste à la fois pour Dell et pour VMWare. « Les entreprises ont plus que leur part de critiques, mais fonctionnent bien sur des marchés impitoyablement concurrentiels. Vous ne verrez pas de chiffres de croissance comparables à ceux d’AWS, mais quiconque suggère que ces sociétés sont des dinosaures se trompe », a-t-il déclaré à nos confrères