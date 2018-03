Le rebond du marché des serveurs constaté au troisième trimestre se poursuit. Selon le baromètre Worldwide Quarterly Server Tracker d’IDC, le chiffre d’affaires des fournisseurs a grimpé de 26,4% en un an pour atteindre 20,7 milliards de dollars au quatrième trimestre. Un gain que le cabinet d’analyse attribue principalement au succès des processeurs haute performance Purley d’Intel et Epyc d’AMD ainsi qu’à la forte demande émanant des fournisseurs de services cloud. Les livraisons ont quant à elles augmenté de 10,8% sur un an atteignant 2,84 millions d’unités.

Le chiffre d’affaires généré par les serveurs d’entrée de gamme a grimpé de 21,9% pour atteindre 15,8 milliards de dollars, celui provenant des serveurs milieu de gamme a bondi de 48,5% à 1,9 milliard de dollars et celui issu des systèmes haut de gamme a augmenté de 41,9% pour atteindre 12,9 milliards de dollars, bénéficiant toujours du lancement de l’IBM z14. Cette relance des machines haut de gamme ne devrait toutefois par se poursuivre sur le long terme estime IDC qui s’attend à quelques courtes périodes de croissances dues à des rafraîchissements ponctuels de plateformes. Amazon, Facebook et Google ont alimenté la croissance en serveurs hyperscales, laquelle a profité surtout aux ODMs estime Sanjay Medvitz, analyste Servers & Storage chez IDC. « Les ODMs sont encore toujours les premiers bénéficiaires de la demande pour des serveurs hyperscales », explique l’analyste qui poursuit « Certains OEMs ont aussi profité de cette demande, mais la dynamique du marché des serveurs est également pilotée par plusieurs OEMs qui, comme HPE, se concentrent sur l’entreprise. Ainsi, HPE/New H3C Group enregistre des croissances de 38,6% et 114,6% respectivement sur les marchés des serveurs haut de gamme et des serveurs milieu de gamme. On constate également au cours du trimestre une forte croissance de Dell, qui continue à capitaliser sur les opportunités offertes par sa fusion avec EMC, et d’IBM, qui connaît à nouveau le succès grâce au rafraîchissement de ses systèmes Z. »