Telehouse, leader européen des solutions d’hébergement en datacenters, annonce l’obtention de la certification de conformité aux normes du CNDCP (Climate Neutral Data Center Pact), une initiative menée par l’industrie pour rendre les centres de données climatiquement neutres d’ici 2030 afin de soutenir le Green Deal européen.

Cette certification, obtenue après un audit rigoureux valide l’engagement du groupe en matière d’efficacité énergétique, d’utilisation responsable des ressources naturelles et de réduction de son empreinte écologique.

Le CNDCP (Climate Neutral Data Centre Pact) est une initiative lancée par le secteur des centres de données afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030 et de s’inscrire pleinement dans l’avenir durable de l’ Europe. Le pacte fixe des objectifs spécifiques en matière d’efficacité énergétique (PUE), d’efficacité hydrique (WUE), d’énergie propre, d’économie circulaire et de systèmes énergétiques circulaires.

Ce certificat est particulièrement précieux dans le secteur des datacenters, où la consommation d’énergie et l’impact environnemental sont des enjeux majeurs. Le CNDCP garantit que l’entreprise certifiée met en place des actions concrètes et mesurables pour répondre à ces défis. Pour Telehouse, il s’agit d’un outil clé pour démontrer, de manière vérifiable, son engagement à long terme en matière de durabilité.

5 domaines cruciaux analysés

Lors de l’audit de vérification réalisé par le Bureau Veritas, cinq domaines critiques des processus de Telehouse ont été évalués, renforçant sa position d’acteur engagé en faveur de l’action climatique

Efficacité énergétique : Les infrastructures ont été examinées pour vérifier leur capacité à optimiser la consommation d’énergie, avec des processus visant à minimiser les pertes et à améliorer les performances des équipements.

Énergie renouvelable : Une attention particulière a été portée au recours aux énergies de sources renouvelable, contribuant à la réduction des émissions de CO₂ et à la décarbonation de nos activités.

Conservation de l’eau : L’audit a également mis l’accent sur les stratégies de gestion de l’eau, essentielles dans un contexte de rareté croissante de cette ressource.

Économie circulaire : Telehouse a mis en place des processus favorisant la réutilisation des matériaux et la réduction des déchets, en cohérence avec les principes de l’économie circulaire.

Énergie circulaire : Telehouse a innové en utilisant des systèmes permettant de récupérer et de réutiliser l’énergie dans un cycle fermé, ce qui contribue à une gestion énergétique plus durable.

Cette certification CNDCP représente bien plus qu’un simple label : elle est le reflet de la stratégie RSE globale de Telehouse, qui intègre des objectifs ambitieux de respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Elle renforce sa capacité à répondre aux demandes croissantes des clients et des partenaires, qui exigent des solutions durables et transparentes dans leur chaîne de valeur. Avec la certification CNDCP, Telehouse se dote d’un levier supplémentaire pour innover, répondre aux défis de demain et bâtir un avenir plus responsable et durable.