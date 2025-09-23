Telehouse, leader européen des solutions d’hébergement en datacenters, annonce l’obtention de la certification de conformité aux normes du CNDCP (Climate Neutral Data Center Pact), une initiative menée par l’industrie pour rendre les centres de données climatiquement neutres d’ici 2030 afin de soutenir le Green Deal européen.

Cette certification, obtenue après un audit rigoureux valide l’engagement du groupe en matière d’efficacité énergétique, d’utilisation responsable des ressources naturelles et de réduction de son empreinte écologique.

Le CNDCP (Climate Neutral Data Centre Pact) est une initiative lancée par le secteur des centres de données afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030 et de s’inscrire pleinement dans l’avenir durable de l’ Europe. Le pacte fixe des objectifs spécifiques en matière d’efficacité énergétique (PUE), d’efficacité hydrique (WUE), d’énergie propre, d’économie circulaire et de systèmes énergétiques circulaires.

Ce certificat est particulièrement précieux dans le secteur des datacenters, où la consommation d’énergie et l’impact environnemental sont des enjeux majeurs. Le CNDCP garantit que l’entreprise certifiée met en place des actions concrètes et mesurables pour répondre à ces défis. Pour Telehouse, il s’agit d’un outil clé pour démontrer, de manière vérifiable, son engagement à long terme en matière de durabilité.

5 domaines cruciaux analysés

Lors de l’audit de vérification réalisé par le Bureau Veritas, cinq domaines critiques des processus de Telehouse ont été évalués, renforçant sa position d’acteur engagé en faveur de l’action climatique

  • Efficacité énergétique : Les infrastructures ont été examinées pour vérifier leur capacité à optimiser la consommation d’énergie, avec des processus visant à minimiser les pertes et à améliorer les performances des équipements.
  • Énergie renouvelable : Une attention particulière a été portée au recours aux énergies de sources renouvelable, contribuant à la réduction des émissions de CO₂ et à la décarbonation de nos activités.
  • Conservation de l’eau : L’audit a également mis l’accent sur les stratégies de gestion de l’eau, essentielles dans un contexte de rareté croissante de cette ressource.
  • Économie circulaire : Telehouse a mis en place des processus favorisant la réutilisation des matériaux et la réduction des déchets, en cohérence avec les principes de l’économie circulaire.
  • Énergie circulaire : Telehouse a innové en utilisant des systèmes permettant de récupérer et de réutiliser l’énergie dans un cycle fermé, ce qui contribue à une gestion énergétique plus durable.

Cette certification CNDCP représente bien plus qu’un simple label : elle est le reflet de la stratégie RSE globale de Telehouse, qui intègre des objectifs ambitieux de respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Elle renforce sa capacité à répondre aux demandes croissantes des clients et des partenaires, qui exigent des solutions durables et transparentes dans leur chaîne de valeur. Avec la certification CNDCP, Telehouse se dote d’un levier supplémentaire pour innover, répondre aux défis de demain et bâtir un avenir plus responsable et durable.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Telehouse célèbre ses 35 ans d’existence
Telehouse, fournisseur de datacenter d’envergure mondial filiale de KDDI, leader japonais des télécommunications, célèbre aujourd’hui ses 35 ans de services de centres de données à la pointe de la technologie, axés sur le client, à...

Telehouse débute la construction d’un nouveau datacenter sur le campus de Magny-les-Hameaux dans les Yvelines
Paris, le 15 septembre 2022 – Telehouse, leader et pionnier des Datacenters, spécialiste des solutions d’hébergement informatique à forte connectivité en Europe, annonce le début des travaux de construction de son deuxième datacenter sur le...

Après le télétravail, le retour sur site suscite une vague de nouvelles solutions chez Cisco
Cisco annonce un certain nombre de solutions destinées à faciliter le retour sur site des télétravailleurs et permettant des styles de travail hybrides.  Pour la firme de San Jose, il s’agit « d’habiliter une main-d’œuvre à travailler en toute sécurité de n’importe...

Le Groupe FAYAT choisit TELEHOUSE pour héberger ses infrastructures IT
TELEHOUSE, leader mondial de l’hébergement en datacenters, répond avec succès aux attentes du Groupe FAYAT en mettant à sa disposition une plateforme d’hébergement de nouvelle génération sur son site de Magny 2. En forte croissance...

Telehouse 2 Paris: Le Datacenter le Plus Interconnecté de France Entre en Phase de Transformation pour Répondre aux Normes Environnementales les Plus Exigeantes
Telehouse, leader européen des solutions d’hébergement en datacenters, annonce le lancement de travaux d’envergure sur son datacenter emblématique, Telehouse 2 Paris. Inauguré il y a plus de 25 ans, ce hub de connectivité, véritable pilier...