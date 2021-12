Implantée en France depuis un an environ, la startup américano-israélienne spécialisée en cybersécurité, Deep Instinct, étoffe son bureau local avec la nomination d’une Responsable Channel. Au sein de l’équipe locale d’une dizaine de personnes, Noëlle Margiotta aura pour mission d’animer, renforcer et développer le réseau de partenaires et d’intégrateurs dans l’Europe du Sud. Il s’agit d’une création de poste de la part de Deep Instinct, après s’être appuyé pendant quelques mois sur Neovad pour commencer à se constituer un réseau de distribution.

« Nous avions besoin d’une personne comme Noëlle Margiotta pour accompagner notre développement sur le marché de la prévention », commente Rodolphe Moreno, Directeur de l’Europe du Sud de Deep Instinct, dans un communiqué.

Forte de plus de 20 années d’expérience dans la sécurité informatique et les réseaux, Noëlle Margiotta a occupé des postes de Channel Manager chez Proofpoint (2 ans) et Extreme Networks (3 ans), de responsable de marque (sécurité et networks) chez Arrow ECS (2 ans et demi), ou encore de responsable des services commerciaux chez Computerlinks SA (3 ans) et chez Nokia (11 ans).

« Je suis ravie de rejoindre Deep Instinct, dont la solution unique et innovante sur le marché permet aux partenaires de compléter leur catalogue et d’offrir à leurs clients la seule solution de prévention permettant d’arrêter 99% des malwares et des menaces connues et inconnues », expose Noëlle Margiotta. « Le modèle de commercialisation 100% indirect et l’offre spécifique MSSP me permettront de développer de nouveaux partenariats. »