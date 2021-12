Cheops Technology va changer d’actionnaire majoritaire. Le groupe dirigé par Nicolas Leroy-Fleuriot annonce dans un communiqué être entré en négociations exclusives avec deux fonds d’investissement Aquiline Capital Partners et Edmond de Rothschild Equity Strategies (ERES) via son conseil Elyan Partners pour leur céder le contrôle de son capital. Du moins, les 81% non cotés en bourse.

La transaction, qui reste soumise à la consultation préalable du Comité Social et Économique de l’entreprise ainsi qu’à l’obtention des autorisations réglementaires applicables, devrait aboutir au cours du premier semestre 2022. Une offre volontaire d’achat visant les actions cotées et devant se conclure par leur retrait du marché Euronext Access devrait être lancée dans la foulée.

Nicolas Leroy-Fleuriot va lâcher la gestion opérationnelle au profit de deux nouveaux dirigeants : Emmanuel Carjat et Stéphane Leroy. Tous les deux ont un parcours d’entrepreneur dans le secteur du Cloud. Le premier est le fondateur d’Atrium Network, une société de services managés pour les institutions financières, qu’il a revendue à la Bourse du Canada (TMX). Le second est le co-créateur de la fintech QuantHouse, rachetée en 2019 par Iress. Conformément à ce qu’il avait expliqué la semaine dernière, Nicolas Leroy-Fleuriot devrait conserver néanmoins un siège d’administrateur.

Lorsqu’il prend le contrôle de l’entreprise début 2005, Cheops Technology réalise à peine 8 M€ de chiffre d’affaires et emploie une vingtaine de salariés. Dix-sept ans plus tard, elle pèse près de 130 M€, compte plus de 1.200 clients et près de 600 salariés répartis dans 13 agences en France et en Suisse.

L’objectif de Emmanuel Carjat et Stéphane Leroy, soutenus par Aquiline Capital Partners et ERES, est de faire de l’entreprise un leader européen du Cloud hybride adossés à des services d’infogérance personnalisés et de cyber-sécurité pour les PME et ETI. Ils expliquent à ce titre vouloir participer à la consolidation du secteur en menant une stratégie d’acquisitions ciblées de sociétés du secteur en France, en Suisse et sur de nouveaux marchés, tout en poursuivant la croissance organique.