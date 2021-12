Nicolas Leroy-Fleuriot, le charismatique patron de Cheops Technology, a créé la surprise hier en annonçant son départ de la direction opérationnelle de son entreprise. L’annonce a été faite lors d’une soirée qu’il organisait aux Bassins des lumières à Bordeaux en présence de 400 invités, clients et partenaires. « J’ai l’intention de passer mon brevet de pilote d’avion et de me consacrer plus amplement aux causes qui me tiennent à cœur comme la protection des oiseaux », a-t-il déclaré. Il n’a pas dévoilé le nom de son successeur ni donné plus d’explications sur les raisons de ce départ soudain. Il a toutefois précisé que le passage de témoin se ferait en mai prochain et qu’il resterait au conseil d’administration de son entreprise. Un communiqué boursier est attendu dans la journée de vendredi.