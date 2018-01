Cabinet spécialisé dans les infrastructures techniques du SI, NetXP poursuit sa croissance en 2017 et annonce un chiffre d’affaires de 11,5 millions euros en hausse de 10 %.

Créé en 2001, NetXP intervient, sous la forme de prestations de conseil et d’expertise ou de services managés, dans les domaines de la cybersécurité, du cloud computing et de la performance digitale, ainsi que dans celui des réseaux & télécoms. Ses expertises en matière de sécurité et de cloud et de réseaux et télécoms (SDWan, SDDX…) constituent des relais de développement.

Au cours de l’année le cabinet a recruté une quinzaine de personnes, portant ainsi son effectif à 100 collaborateurs. NetXP ambitionne de poursuivre cette dynamique de croissance en 2018 avec 23 recrutements prévus sur le premier semestre.

« Notre croissance, continue depuis 16 ans, nous permet de faire évoluer notre offre de service et de renforcer l’attractivité de notre marque employeur. Ces différents éléments nous permettront de conserver notre avance et de répondre aux usages émergents qui deviendront à court terme de véritables standards. NetXP bénéficie de perspectives de développement encourageantes qui lui permettront d’affirmer son rôle de partenaire de choix sur un marché où peu d’acteurs disposent d’expertises aussi pointues », commente dans un communiqué Michael Briquet, directeur associé.