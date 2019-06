Annoncé fin 2018, le rapprochement Provadys-NetXP est quasiment achevé. Présentée aux salariés il y a dix jours, la nouvelle organisation est effective depuis une semaine. Et le rapprochement juridique sera finalisé d’ici à quelques jours. Concrètement, les deux groupes fusionnent leurs deux holdings donnant naissance au groupe Hifield. Leurs activités services, jusqu’ici sous les bannières Provadys et NetXP, sont regroupées au sein d’une filiale unique baptisée Almond qui rassemble 138 personnes et pèse 18,5 M€ de chiffre d’affaires. Leurs activités infogérance et intégration, sous les bannières LiveXP et Majj, sont fusionnées au sein d’une seconde filiale baptisée Rampar, qui compte 47 personnes et représente 8,5 M€ de chiffre d’affaires (à fin 2018).

Jean-François Aliotti, ex-président de NetXP, et Olivier Pantaléo, ex-président de PMGroup, la holding de Provadys, se partagent la direction générale du nouveau groupe et d’Almond. Le premier gère plus particulièrement la finance, la transformation digitale et le Cloud, tandis que le second pilote le commerce et la sécurité. Michaël Briquet, ex-directeur associé de NetXP, prend la direction commerciale d’Almond. Marc Burger, ex-directeur associé de NetXP, prend en charge les ressources humaines ainsi que les activités intégration et infogérance de Rampar avec Benoît Verove, ex-Majj, en tant qu’adjoint. Enfin, Olivier Craignou, ex-directeur commercial de Majj, hérite de la direction commerciale de Rampar.

Le nouvel ensemble, qui représentait 27 M€ de chiffre d’affaires cumulé en 2018 pour un effectif de 185 personnes, espère réaliser 34 M€ cette année et porter son effectif à 235 personnes. La croissance de l’activité conseil étant reliée à sa capacité de recrutement, le groupe s’attend à une croissance limitée à 15% sur cette activité, tandis que les activités intégration et infogérance, tirées par les ventes de solutions techniques, sont attendues à +20%, explique Jean-François Aliotti.

Pour alimenter la croissance de sa filiale Rampar, le groupe prévoit notamment de faire grossir son catalogue de solutions techniques en référençant de nouveaux partenaires, notamment dans le domaine du CASB (Cloud Access Security Brokering ou sécurisation des accès Cloud). Aujourd’hui, le catalogue de Rampar est constitué essentiellement des solutions Check Point (dont il est partenaire Platinum), Cisco et InWebo.

La croissance d’Almond devrait notamment être soutenue par l’activité de développement logiciels de sécurité SaaS que développait NetXP depuis dix-huit mois. Le groupe propose notamment une solution de elearning baptisée Byce et depuis quelques mois, une solution de mesure d’empreinte Web, Security Rating.

Les équipes boulonnaises de Provadys et NetXP resteront séparées jusqu’à leur emménagement dans de nouveaux locaux communs prévu à la fin de l’année. Outre Boulogne-Billancourt (92), le groupe est également présent à Nantes (Almond et Rempar) et à Strasbourg (Almond).