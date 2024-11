Netapp s’est imposé depuis deux trimestres comme le leader absolu du marché du stockage en France. C’est l’une des informations majeures que le fournisseur a eu à cœur de propager à l’occasion de son tour de France partenaires 2024 (le Partner Academy Tour), dont le volet régional s’achève ce 28 novembre à Nantes.

Alors qu’il est considéré de longue date comme le leader du stockage NAS, c’est sur le segment du stockage SAN que Netapp se distingue désormais. Le constructeur cite des chiffres IDC qui le crédite du rang de leader du segment SAN avec environ 24% de parts de marché sur les deux premiers trimestres de l’année alors qu’il se situait au deuxième rang derrière HPE un an auparavant avec 17% à 18% de parts de marché. Une percée qui lui a permis au passage de prendre des parts de marché sur le segment Flash et d’être également perçu comme l’acteur dominant du segment Flash.

Franck Risbec, directeur channel Europe du Sud de Netapp (photo), explique cette progression spectaculaire sur le SAN par la combinaison de deux facteurs : l’arrivée d’une ligne différenciée de baies SAN, la gamme ASA – alors qu’il avait toujours privilégié jusqu’ici les plateformes embarquant les deux protocoles – et la mise en place d’un programme partenaires remanié très axé sur le développement de la nouvelle ligne ASA et l’amélioration de la couverture des entreprises de taille intermédiaire.

Dans le cadre de ce programme, une opération de stimulation baptisée Race to Netapp, a notamment marqué les esprits en permettant aux partenaires d’aller chercher 10% à 30% de marge arrière sur leurs ventes de produits ASA. Une opération reconduite sur le deuxième semestre fiscal Netapp, qui démarre.

Depuis le 15 octobre, date d’ouverture du tour, les sept Partner Academy en régions auront accueilli plus de 400 participants, dont une centaine sur la seule session lyonnaise. Et le constructeur attend plus de 150 partenaires supplémentaires sur sa session parisienne le 10 décembre, à laquelle le PDG du groupe, George Kurian, assistera en personne.

Fidèle à ses habitudes, Netapp a remis à chaque étape de son tour le trophée du partenaire régional de l’année. Ont ainsi été récompensés : Axians le 15 octobre à Bordeaux, Solution Data (Groupe Cheops), le 16 à Toulouse, SCC le 13 novembre à Aix et Stordata le 14 novembre à Lyon.